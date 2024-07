Иларион, дясната ръка на руския патриарх Кирил, е обвинен в секстормоз (СНИМКИ)

Митрополит Иларион (Алфеев) от Руската православна църква е тормозил сексуално свой 18-годишен килийник. Година по-късно младият мъж избяга и разказа за луксозните имоти на духовника в Европа.

Бившият килийник обвини митрополита, който беше дясната ръка на патриарх Кирил, в сексуален тормоз, пише "Новая газета Европа", цитирата от NEXTA TV.

През лятото на 2022 г. Иларион, който е известен като вторият човек в Руската православна църква след патриарх Кирил, беше изпратен в Унгария без обяснение, назначен за глава на една от най-малките епархии на Руската православна църква. Той е известен и с яростните си нападки срещу ЛГБТИ общността.

Няколко месеца по-късно Георгий Сузуки, 18-годишен православен младеж от руско-японско семейство, с когото Иларион поддържал кореспонденция, се преместил при него и стана негов килиен служител.

Според Сузуки Иларион го принуждавал да живеят заедно и да спят в едно легло и го заплашвал с проблеми, ако се разделят. През януари 2024 г. младежът успява да избяга под претекст, че отива на лекар – взема скъп часовник и € 30 хиляди от дома на митрополита и отива при семейството си в Япония. За това срещу него е образувано наказателно дело в Унгария.

Духовникът предостави на "Новая газета Европа" снимки и аудиозаписи, които потвърждават думите му за заплахите от страна на Алфеев, а също така показват луксозния му живот в Европа - митрополитът пътува до ски курорти, занимава се с ветроходство и посещава скъпи ресторанти. Освен това духовникът купил имение от 2360 квадратни метра за € 2,1 милиона в предградията на Будапеща.

