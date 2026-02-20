Откриха потъналия кораб край Маслен нос

Риболовният кораб, който изчезна край Маслен нос на 18 февруари, е бил открит на морското дъно. Според информация на NOVA и bTV, плавателният съд с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник, е открит на морското дъно в района, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето. Още вчера стана ясно, че дълбочината в района на изчезването е около 38 метра.

Засега няма официално потвърджение на информацията.

Какво се знае за кораба?

Припомняме, че рибарският кораб с трима души на борда е излязъл в сряда на лов за калкан. По същото време обаче вятърът е бил около 20 метра в секунда, а морето - много бурно. След изчезването на сигнала от радарите започна операция по издирването на моряците с участието на спасителни екипи, гранична полиция и военни. Корабът е изчезнал между Приморско и Созопол.

Вчера се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза "Чайка". В издирвателните действия участва още от 18 февруари фрегатата "Дръзки". Тя търсеше и през нощта, когато другите средства не можеха да функционират.

В издирването са се включили и рибари от турското пристанище Инеада. Сдружение "Черноморски изгрев" е осъществило контакт с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби. В акцията се включиха и доброволци, които направиха обход по крайбрежието между Созопол и Приморско.