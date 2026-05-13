Иранска актриса е причината за плесницата, която Еманюел Макрон получи от съпругата си?

Кореспонденция с иранска актриса била причината за плесницата, ударена от първата дама на Франция на съпруга й преди около година. Това пишат френски медии като Бе Еф Ем Те Ве, „Воаси“, „Мадам Фигаро“, „20 минют“, като се позовават на френски журналист.

Преди почти година медиите от цял свят и интернет пространството трескаво коментираха дали първата дама на Франция Брижит Макрон е шамаросала действително съпруга си, президента Еманюел Макрон, малко преди двойката да слезе от самолета във виетнамската столица.

Сега в нова книга, озаглавена „Една (почти) перфектна двойка“, журналистът Флориан Тардиф, който е политически коментатор за френското издание „Пари мач“, развива хипотезата, че преди около година Макрон е разменял съобщения с иранската актриса Голшифте Фахрани и първата дама на Франция е разкрила това, след което е ударила президента.

От антуража на първата дама опровергаха категорично тази версия. Изданието „Паризиен“ дори посочва, че още на 5 март Брижит Макрон е опровергала тези слухове пред самия автор на книгата. Тя му е казала тогава, че никога не гледа телефона на съпруга си.

Преди година Елисейският дворец и семейство Макрон казаха, че жестът, който приличал на плесница, бил шега между двамата съпрузи.

Според журналиста от „Пари мач“ обаче ставало дума за сцена между съпрузи. Той добавя, че Макрон е поддържал няколко месеца платонична връзка с актрисата, която живее в Париж. Тази връзка се изразявала в изпращане на съобщения, в едно от които, например, Макрон пише на актрисата: "Намирам Ви за много красива", казва журналистът Тардиф.

Голшифте Фахрани е на 42 години. Тя е родена в Техеран, но е избягала от страната си през 2007 г. и оттогава живее във Франция. Известна е с ролите си в продукциите „Историята на Ели“ на Ашгар Фахради, „Патерсън“ на Джим Джармуш или „Да четеш Лолита в Техеран“ на Еран Риклис.

