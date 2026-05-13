Нов трус за Киър Стармър: Здравният министър на път да подаде оставка

Британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг се подготвя да подаде оставка и е възможно да направи това още утре, съобщи в. "Таймс". Добавя се, че е вероятно Стрийтинг официално да се кандидатира за лидер на партията. Здравният министър по-рано за кратко се е срещнал с премиера Киър Стармър.

Според вестника Стийтинг дал ясно да се разбере, че е решен да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия. Според негови съюзници вече е имало обсъждания относно подготовката на документи за неговата номинация.

"Уес е здравният министър. Той се гордее с постигнатите от него резултати по отношение на намаляването на списъците с чакащите и възстановяването на Националната здравна система. Той не възнамерява да каже каквото и да било след срещата си с премиера, което би могло да отвлече вниманието от речта на краля", заяви говорител на Стрийтинг.

Към момента канцеларията на здравния министър не е коментирала тази информация.