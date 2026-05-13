Откраднаха черепа на средновековна светица

13 май 2026, 14:18 часа 124 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Неидентифициран мъж открадна 800-годишен череп, за който се смята, че принадлежи на Света Здислава от Лемберк. Кражбата е била извършена от църква в Северна Чехия, съобщи чешката полиция. На замъглена снимка от охранителна камера се вижда мъж, облечен в черно, за когото полицията твърди, че държи в ръце реликвата, който тича между пейките в базиликата „Свети Лаврентий и Света Здислава“ в града Яблоне в Подйещеди, на приблизително 110 километра от столицата Прага. 

Света Здислава от Лемберк е живяла между 1220 и 1252 г. и е известна със своята щедрост и грижа към бедните. Канонизирана е от папа Йоан Павел II през 1995 година. 

„Това е разтърсваща новина“, заяви пражкият архиепископ Станислав Прибил пред чешката новинарска агенция ЧТК, цитиран от Ройтерс. 

„Черепът беше почитан от поклонниците […] Не мога да повярвам, че някой може да открадне посред бял ден църковна реликва, чиято стойност е преди всичко историческа и е вдъхновение за вярващите“, добави архиепископът, пише БТА.

Чехия светец череп кражба светица църква
Елена Страхилова
