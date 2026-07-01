Без имигранти испанската икономика ще претърпи нечуван трус: Предупреждение от премиера на Испания (ВИДЕО)

Въпросът с миграцията се използва за политически цели. Това заяви испанският премиер Педро Санчес, който с думите си изрази сериозно съжаление, че това се случва. Санчес предупреди и какво би се случило специално с Испания и испанската икономика, ако ги няма мигрантите в страната.

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"Без имиграция Испания ще загуби 19% от брутния си вътрешен продукт до 2050 година и 22% до 2075 година. Това значи, че 90 000 заведения ще бъдат принудени да затворят", даде пример Санчес.

"Докато други, за съжаление, използват миграцията за политически цели, ние правим миграционна политика", подчерта испанският премиер.

Spanish PM Pedro Sánchez:



Without immigration, Spain would lose 19% of its gross domestic product by 2050 and 22% by 2075.



90,000 bars would be forced to shut down.



While others unfortunately use migration for political purposes, we are making migration policy. pic.twitter.com/1W5fjPzp4Y — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Съгласно данните на известната статистическа платформа Statista, обемът на испанската икономика като брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на около 2,09 трилиона щатски долара (по текущи номинални цени). Испания заема четвърто място по големина на икономиката в еврозоната и се нарежда сред водещите 15 глобални икономически сили в света. В еврозоната по-големи икономики от испанската са само германската, френската и италианската.

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