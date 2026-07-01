Кабинетът "Радев":

Без имигранти испанската икономика ще претърпи нечуван трус: Предупреждение от премиера на Испания (ВИДЕО)

01 юли 2026, 6:35 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Без имигранти испанската икономика ще претърпи нечуван трус: Предупреждение от премиера на Испания (ВИДЕО)

Въпросът с миграцията се използва за политически цели. Това заяви испанският премиер Педро Санчес, който с думите си изрази сериозно съжаление, че това се случва. Санчес предупреди и какво би се случило специално с Испания и испанската икономика, ако ги няма мигрантите в страната.

Още: Мигрантите във Великобритания ще връщат на държавата по 10 000 паунда

"Без имиграция Испания ще загуби 19% от брутния си вътрешен продукт до 2050 година и 22% до 2075 година. Това значи, че 90 000 заведения ще бъдат принудени да затворят", даде пример Санчес.

"Докато други, за съжаление, използват миграцията за политически цели, ние правим миграционна политика", подчерта испанският премиер.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съгласно данните на известната статистическа платформа Statista, обемът на испанската икономика като брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на около 2,09 трилиона щатски долара (по текущи номинални цени). Испания заема четвърто място по големина на икономиката в еврозоната и се нарежда сред водещите 15 глобални икономически сили в света. В еврозоната по-големи икономики от испанската са само германската, френската и италианската.

Още: 100 години затвор: Безпрецедентни присъди срещу протестиращи в САЩ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имиграция мигранти испанска икономика Педро Санчес
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес