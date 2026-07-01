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От 1 юли: По-високи сметки за ток, парно и топла вода

01 юли 2026, 6:35 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От 1 юли: По-високи сметки за ток, парно и топла вода

Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес (1 юли), като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски, ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.

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При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е между 5 и 6% за различните топлофикации. Очертава се то да е най-голямо в София и Плевен, а най-малко - във Враца. Новите цени на електро и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап.

Припомняме, че от "Топлофикация София" EАД поискаха увеличение от 29%, от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - от 12,69%, от "Топлофикация Плевен" ЕАД - от 11,27%, от "Топлофикация Бургас" ЕАД - от 17,28%.

От "Топлофикация Враца" ЕАД поискаха увеличение от 49,42%, от  "Топлофикация ВТ" АД - повишение 26,02%, от "Топлофикация Разград" ЕАД - повишение от 15,35%, от "Юлико-Евротрейд" ЕООД - повишение от 64,61%.

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Поисканото повишение от "Топлофикация Русе" АД беше от 69,05%, от "Топлофикация Перник" ЕАД - от 29,68%, от "Топлофикация Сливен" ЕАД - от 33,37%, от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - повишение от 10,05%.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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