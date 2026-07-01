Мицкоски не отстъпва от червените линии: Докато съм министър-председател, ще защитавам македонските национални интереси

През последните 20 години, откакто получихме статут на кандидат, направихме толкова много, както никоя друга държава, която е станала член или се стреми да бъде част от Европейски съюз (ЕС). В областта на идентичността, а в областта на съществените реформи не искам да обсъждам, защото мисля, че сме много по-напред от някои членове на самия ЕС. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю за телевизия Телма, цитирано от "Нова Македония". Още: "България създава усещане за враждебност": Македонски журналист се страхува от побългаряване

На какво е готов Мицкоски?

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По думите му що се отнася до реформите на идентичността, направихме толкова много, че за нас, не за мен лично или като правителство, а като цяло като граждани на страната, това би представлявало допълнително разочарование и унижение. Ако не получим ясен план, че вече няма да има изисквания за идентичност и двустранност и няма да има допълнителни пречки по този път, тоест ще се ръководим само от критериите от Копенхаген, ние сме готови да работим колкото е необходимо, за да не допринасяме за допълнително разочарование сред македонските граждани, каза Мицкоски.

Той посочи, че програмата, която защитава на изборите, е получила мнозинство подкрепа и ще я прилага, докато има подкрепата на мнозинството граждани.

Докато заемам тази позиция като председател на правителството на всички граждани, ще се старая безкомпромисно да защитавам македонските национални интереси, защото оценявам, че всички граждани от всички етнически общности и всички политически решени и нерешителни в страната са направили достатъчно в името на европейските интеграционни процеси, в името на отстъпките по отношение на идентичността и заслужават много повече, дори от някои държави членки да бъдат част от масата за преговори в Брюксел. Те също заслужават по-добро и по-справедливо отношение, дори от някои от държавите членки, които са на масата за преговори в Брюксел. Това е, което казах пред гражданите като клетва, че ще защитавам и браня Конституцията. Защитавам и браня Конституцията и няма да допринеса по никакъв начин тази Конституция да бъде унижавана и омаловажавана отново, без да се гарантира ясно, сигурно и предвидимо бъдеще за гражданите, подчерта премиерът.

Той отбеляза, че Македония в момента отбелязва по-добри резултати от някои държави-членки на Съюза и лично вярва, че страната има капацитета, персонала и ресурсите за още по-големи успехи. Ако сравним данните, ще видим, че в този момент икономическите резултати през последните две години са много по-добри в Македония, отколкото в някои държави-членки на ЕС, посочи Мицковски.

Той добави, че вярва в потенциала на Македония.

Според данни на Министерството на вътрешните работи, за първи път от дълго време през 2026 г. досега са регистрирани повече искания за връщане на македонско гражданство, отколкото искания за отмяна на македонско гражданство. Някъде около 672 искания са за връщане на македонско гражданство, а някъде около 318 са за отмяна. Това е първата година от много време насам, в която се случва това. Дали е съвпадение, не бих могъл да кажа, но вярвам в македонския народ, вярвам в македонските граждани, вярвам в потенциала. Аз съм професор в университет, знам какъв имаме ние и това, което знам също, е, че можем да направим много повече, въпреки факта, че има такива сили, които не искат тази страна да успее и разпространяват пораженчество, настоя Мицкоски.

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