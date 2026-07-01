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Финансовата декларация на Тръмп разкри приходите му от криптопроекти

01 юли 2026, 6:10 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Финансовата декларация на Тръмп разкри приходите му от криптопроекти

Над 1,4 млрд. долара приходи от криптопроекти на семейството си през миналата година е декларирал президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации. Документите – годишната му декларация за 2025 г. пред Службата за правителствена етика на САЩ, показват, че е получил над 500 млн. долара от World Liberty Financial, криптопроект, съоснован от него и синовете му. Тръмп е декларирал още 635 млн. долара от продажбата на своите мийммкойни $TRUMP.

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Президентът е декларирал също над 80 млн. долара приходи от споразумения с различни медийни компании и милиони долари приходи от лицензирането на името му от неговата компания на чуждестранни строителни предприемачи.

Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите. Семейството Тръмп е генерирало най-малко 2,3 млрд. долара печалба от инвеститори, откакто Тръмп се върна на президентския пост.

Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на приходи за Тръмп, традиционните му бизнеси – по-специално голф игрищата и курортите – продължават да носят милиони.

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Тръмп декларира 15-процентно увеличение на приходите от тези обекти до малко над 500 милиона долара през 2025 г. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след встъпването си в длъжност през 2025 г.

Приходите от клуба му „Мар а Лаго“ във Флорида, който Тръмп нарече Зимния бял дом, скочиха до 77 млн. долара спрямо 50 млн. долара през 2024 г., а приходите от голф клуба му в близкия Уест Палм Бийч нараснаха с 27%. Приходите от игрището на Тръмп в Лос Анджелис са намалели през миналата година.

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Доналд Тръмп данъчна декларация приходи криптовалути
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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