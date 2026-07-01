НАП с акции по заведенията на крайбрежната алея във Варна

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) проверява заведения по крайбрежната алея във Варна. "Инспекторите следят за спазването на данъчно-осигурителното законодателство, дали се издават касови бележки, сравняват наличностите в касата, дали отговарят на това, което е фиксирано и запаметено в касовите апарати", обясни директорът на Дирекция "Комуникации" в приходната агенция Анна Митова.

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Какво откриха инспекторите?

В едно от заведенията е констатирано неиздаване на касови бележки. Митова посочи, че повече информация за резултатите от проверките ще има по-късно, защото те ще продължат цяла нощ.

"При установяване на нарушения ще бъдат наложени санкции", каза Митова и допълни, че за неиздаване на фискален бон наказанието е от 100 до над 2000 евро. Тя изрази надежда търговците да бъдат коректни.

Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. НАП продължават и съвместните си проверки с Комисията за защита на потребителите (КЗП) до действието на Закона за въвеждане на еврото. Служители на КЗП също са по морето и провеждат акции, които са свързани с необосновано повишение на цените. Правомощията на НАП в контролната кампания за необосновано повишение на цените са до 8 август, като след това, според последните промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите, правомощията вече са при КЗП и при Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

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Митова каза в отговор на въпрос, че се проверява и укриването на обороти. В кампанията се контролира и дали имат трудови договори всички работещи и съответно дали се осигуряват на реалния размер на техните възнаграждения.

Попитана дали търговците са станали по-дисциплинирани, Митова отговори, че с всяка година те са все по-изрядни. "Разбира се, има такива, които все още не спазват закона или се опитват да го заобикалят, но ние се надяваме наистина, че с времето това ще се промени", заяви тя.