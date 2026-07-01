По последни данни: Около 2000 души са жертвите на земетресенията във Венецуела (ВИДЕА)

Броят на жертвите от двете последователни земетресения във Венецуела миналата седмица се е увеличил до 1943 души. Това заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес във вторник, цитиран от Анадолската агенция. В обръщение по държавната телевизия Родригес заяви, че 10 571 души са ранени. Още: Нов силен трус разтърси Венецуела

Около 13 500 души са успели сами да се евакуират или са били изведени с помощта на други хора в Ла Гуайра, който е най-тежко пострадалият район по време на двете земетресения. "Общо 19 861 души са спасили живота си в Ла Гуайра", добави председателят на Националното събрание.

🇻🇪 Scenes of absolute devastation following the double earthquake that just hit Venezuela.



Also note the sky…yes you’ve seen this before. pic.twitter.com/O2care4JK3 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 30, 2026

И опозиционерката Мачадо е готова да се върне във Венецуела

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Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо "е готова да направи, каквото е необходимо", за да се върне във Венецуела и да помогне за възстановяването на страната след земетресенията от миналата седмица. Мачадо, която в момента се намира в Панама, обвини венецуелското правителство, че е блокирало опитите ѝ да влезе в страната.

Желанието на Мачадо да се върне във Венецуела предизвика напрежение във Вашингтон, където тя беше призована да отложи връщането си.

Опозиционната лидерка се свърза с няколко представители на администрацията на САЩ, включително с Белия дом, Държавния департамент и членове на Конгреса, за да потърси подкрепа за евентуалното си връщане в страната, съобщи в събота представител на Белия дом пред Ройтерс, цитирана от БТА.

Припомняме, че според данните на Геоложката служба на САЩ, две земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха южноамериканската държава на 24 юни. Изследователи от американската космическа агенция НАСА заявиха в доклад, че около 58 870 сгради вероятно са били повредени или разрушени при двете земетресения.

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🇻🇪 Así rescatan a personas de entre los escombros en Venezuela



Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los devastadores terremotos, que han cobrado la vida, hasta ahora, de casi 2000 personas y unos 4000 heridos. pic.twitter.com/u6EPLWzQ8N — En la Retaguardia (@pueblopatriota) July 1, 2026