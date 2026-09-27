Историческа среща Русия-Германия: Москва сравни Европа с "Четвърти Райх", докато държи без храна и лекарства хиляди цивилни в окупирания Олешки (ОБЗОР - ВИДЕО)

Външните министри на Русия и Германия се срещнаха за първи път от януари 2022 г. насам, когато диктаторът Владимир Путин все още не бе започнал пълномащабната си инвазия в Украйна. Сергей Лавров и Йохан Вадефул разговаряха пряко в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като говорителят на руското външно министерство Мария Захарова твърди, че дискусията се е състояла по инициатива на германската страна. Тя е продължила около 20 минути. Отношенията между Москва и Берлин се влошиха рязко, след като Германия обвини Русия в участие в саботаж с дронове - през септември близо до военновъздушната база на Бундесвера във Вунсторф бяха открити останки от дрон, а през август доказано руски дрон опита да взриви с експлозиви украински военен транспортен самолет на летището в Лайпциг.

След това Германия обяви затварянето на руското консулство в Бон и на „Руската къща“ в Берлин. Москва отговори със затварянето на германското консулство в Санкт Петербург и на офисите на Гьоте-институт.

Lavrov meets with German foreign minister for the first time since January 2022



The talks took place at the initiative of the German side and lasted about 20 minutes.



No details about the meeting have been disclosed.



Relations between Moscow and Berlin deteriorated sharply… pic.twitter.com/qVdLRR3WL9 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026

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Уточнявайки вече контекста на срещата, важно е да подчертаем прочита на двете страни след нея. Няма "нови развития" след разговорите, заяви пред медиите самият Лавров.

Russia's Foreign Minister Lavrov:



No new developments emerged from the meeting with German Foreign Minister Johann Wadephul. pic.twitter.com/Ohuy8Vgxs1 — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че вече е разговарял по телефона с Йохан Вадефул, и отбеляза, че германският му колега го е запознал с резултатите от разговора си с руския външен министър. „Благодарен съм на г-н Вадефул, че е предал на руската страна нашите твърди и съгласувани позиции: искането Москва да сложи край на войната, потвърждението на нашата непоколебима подкрепа за Украйна и предупреждението срещу по-нататъшни враждебни действия срещу Европа", написа той. "Обсъдихме по-нататъшни съвместни стъпки за напредък в усилията за мир и постигане на примирие. Обсъдихме също така мерки за засилване на натиска върху Русия и укрепване на устойчивостта на Украйна преди настъпването на зимата. Благодарих на Германия за водещата ѝ роля в подкрепата на Украйна“, добави още Сибиха.

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По време на срещата между руския и германския външен министр руската страна остави на бюрото на Вадефул пропаганден доклад за „фалшифицирането на събитията в Буча“. Преди това Лавров вече опита да стори същото с главния секретар на ООН Антонио Гутереш - да го убеди, че руската армия не е извършила бруталното клане в Буча. Руският опозиционен Telegram канал ASTRA е прегледал доклада от 21 страници, линк към който беше публикуван от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Наред с другото, цитираните наративи на очевидци от окупираните населени места в Донецка и Луганска област не описват конкретни случаи на убийства, а по-скоро общи мнения, разкази за обстрел и преразкази на свидетелства на трети лица. Въпреки това ASTRA многократно е публикувала разкази на очевидци. Например на 4 март 2022 г. в Буча руски войски откриват огън по кола, в която пътуват трима доброволци - Анастасия Яланская, Максим Кузменко и Сергей Устименко, които доставят храна на хора и изоставени животни. А на 17 март 2022 г. е убит жителят на Буча Руслан Нечипоренко. Синът му, който е бил свидетел на убийството, разказ историята.

Сергей Лавров пред ООН: Целите на нашата "специална военна операция" ще бъдат постигнати

От трибуната на ООН Лавров даде да се разбере, че Русия няма да прекрати войната си срещу Украйна - нещо, което той заяви и преди дни. "Европа прави всичко възможно, за да попречи на мирните преговори, към които администрацията на Тръмп проявява интерес (...) Целите на нашата „специална военна операция“ ще бъдат постигнати, а заплахите за нашата сигурност ще бъдат неутрализирани. Мирът отново ще възтържествува. Това ще стане независимо от всичко, което може да се случи", бяха думите му, с които на практика обвини Украйна и Европа за това, че няма мир, а не агресивната инвазия на собствения му режим. Също така повтори думите на Путин как Руската федерация няма намерения да напада европейски страни.

Russia's Foreign Minister Lavrov:



Europe is doing everything it can to thwart peace talks in which the Trump administration is interested in. pic.twitter.com/KL73nFBPfm — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Russia's Foreign Minister Lavrov:



The objectives of our "special military operation" will be achieved and threats to our security will be eliminated.



Peace will reign again. This will happen despite anything that might happen. pic.twitter.com/YHnsOUWTSq — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

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Отделно от тази си реч Лавров продължи да изопачава превъоръжаването на Европа с цел защита от доказан агресор в опит на европейците да започнат сами война срещу Русия: "Нямаме намерение да воюваме срещу Европа - това е глупост и абсурд. Именно Европа се подготвя за война с нас. Всеки ден те потвърждават, че най-късно до 2030 г. "ние, европейците, трябва да сме готови за война". Това, както знаете, може да се превърне в самоизпълняващо се пророчество, защото в момента те инвестират огромни суми в производството на оръжие. Путин заяви: ако ни атакуват, няма да се въздържаме. И добави - това ще бъде съвсем различна война и ще бъде кратка".

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Russia's Foreign Minister Lavrov:



We have no intention of fighting Europe — this is nonsense and absurd.



It is Europe that is preparing for war with us. Every day they confirm that, by 2030 at the latest, we Europeans must be ready for war.



This, you know, could become a… pic.twitter.com/aBIyE9BqQa — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Той опита и да изкуши администрацията на Доналд Тръмп с намек за обещания за бъдещи сделки: "Трябва да премахнем украинския въпрос от пътя, защото той пречи на напредъка ни към взаимноизгодни руско-американски отношения". Русия все още счита, че в Анкъридж, щата Аляска, е било постигнато споразумение между Путин и Тръмп, и е готова да се върне към него, стана ясно от думите на Лавров. Само че САЩ вече обявиха, че в Аляска през август 2025 г. не е имало никаква договорка по оста Москва-Вашингтон, свързана с бъдещето на Украйна и с двустранните отношения.

Russia's Foreign Minister Lavrov:



We have to remove the Ukraine issue from the road, because it is getting in the way of our path toward mutually beneficial Russian-American relations. pic.twitter.com/e7jJ2Vhp7Z — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

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„Ставаме свидетели на опит за създаване на Четвърти Райх“, продължи руският външен министър, в опит да приравни Европа към Нацистка Германия, създавайки илюзията, че не Русия е в тази роля 80 години след края на Втората световна война. "Метастази на нацизма се наблюдават сред държавите членки на ЕС и НАТО, включително в Германия, което е тревожно", допълни той, сякаш не неговата държава убива наред цивилни, отвлича украински деца и нарушава ежедневно международното право.

"Европейците обикалят по света и купуват оръжие за Киев", каза още Лавров и добави: "Съвестта на Русия е напълно чиста, за разлика от тази на Германия и Франция" - явно да убиваш, не е чак такъв проблем. Русия се противопоставя на постоянното членство на Германия и Япония в Съвета за сигурност на ООН, но подкрепя кандидатурите на Индия и Бразилия, стана ясно още от думите му.

🤡 Lavrov at the UN podium: “We are witnessing an attempt to create a Fourth Reich”



Is he talking about Russia?



Other statements by the deranged Russian minister:



📌 Europeans are preparing for war with Russia.



📌 Russia believes that an agreement was reached in Anchorage and… https://t.co/48kbYkwkpQ pic.twitter.com/rsFovJ7tRT — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026

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Тръмп не потвърждава, че се е съгласил на лиценз за Patriot за Украйна, САЩ отрекоха да са карали Зеленски да ходи в Москва

Междувременно американският президент Доналд Тръмп не потвърди информацията на украинския си колега Володимир Зеленски, че Украйна ще произвежда ракети прехващачи „Пейтриът“ с получаване на лиценз от страна на САЩ. На 25 септември Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп е посочил, че Украйна ще „получи лиценз за производство на ракети „Пейтриът““. Ден по-късно Тръмп не отговори директно на въпроса дали това е вярно. Репортер на CNN попита американския президент за евентуално споразумение за лиценз, докато той се готвеше да замине за Тенеси за мач по американски футбол. Тръмп потвърди, че е обсъдил със Зеленски противовъздушните ракети, които са от решаващо значение за отбраната на Украйна, но след това премина към други теми.

„Сключвал съм споразумения със Зеленски по много различни теми и по много от тези въпроси имаме изключително силно съгласие. Но знаете ли какво искам от него? Искам той да сключи споразумение. Искам той да сключи споразумение с Путин, а Путин – с него. Надявам се, че в близко бъдеще, може би дори преди да настъпи зимата, Русия и Украйна ще постигнат споразумение“, заяви президентът на САЩ.

Trump avoided answering the question of whether Ukraine would be given licenses to produce Patriot missiles



When a journalist asked whether the U.S. was coordinating this issue with Zelensky, Trump replied:



“I have made deals with Zelensky on many different topics, and on many… pic.twitter.com/DE0eGvVZnd — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026

Donald Trump on reaching a peace agreement on Ukraine



“You know what I want Zelensky to do? I want him to make a deal. I want him to make a deal with Putin, and I want Putin to make a deal with Zelensky. I hope that in the near future, perhaps even before winter arrives, Russia… pic.twitter.com/dt28nTlmOT — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026

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Украйна би могла да постигне край на войната с активното участие на САЩ в преговорите, заяви ръководителят на администрацията на президента на Украйна Кирило Буданов в интервю за NewsForce. Буданов обясни специалната роля на САЩ, като посочи икономическата и военната им мощ. Той отбеляза също така, че действията на Русия не сочат готовност за прекратяване на войната. Украйна продължава да призовава за незабавно прекратяване на огъня, но Русия публично заявява, че не е готова да се съгласи с това.

"Очевидно е, че руснаците не възнамеряват да прекратят войната. Поне не и в момента", каза на свой ред Зеленски. "Путин постоянно намира някакъв претекст да не се среща, да не провежда тристранни преговори, да не води разговори и да не сложи край на тези убийства. Русия трябва да развие желание да харчи пари не за смърт, а за нещо друго - да се появи у нея желание да сложи край на тази война. През следващите дни и през октомври ще има много дипломатическа активност, насочена към промяна на ситуацията. Но в допълнение към това законът на Линдзи Греъм (за "адските санкции" на САЩ срещу купувачи на руски петрол - бел. ред.) и другите механизми за натиск - всичко това трябва да се приложи в още по-голяма степен.

Zelensky:



Obviously, the Russians are not preparing to stop the war. At least not now. Putin constantly finds some kind of excuse not to meet, not to hold a trilateral format, not to talk, and not to end or stop these killings.



Russia needs to develop a desire to spend money… pic.twitter.com/GfpiKO4bnz — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

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Официални представители на САЩ и Украйна също така опровергаха информациите, че Доналд Тръмп е поискал от Зеленски да посети Москва за мирни преговори, след като в статия на Bloomberg се съобщаваше за такава молба.

Що се отнася до потенциално примирие, в Reuters се появи материал, според който Русия би могла бързо да възстанови до 80% от капацитета си за износ на зърно през Черно и Азовско море, ако атаките спрат и бъде постигнато прекратяване на огъня. Три терминала, които съставляват около 20% от регионалния износен капацитет, са претърпели сериозни щети и възстановяването им може да отнеме месеци. Турция поема водеща роля в дипломатическите усилия за възстановяване на търговията със зърно през Черно море.

Кризата в Олешки: как "руски свят" се държи с цивилните под окупация

Същевременно жителите на окупирания от Русия град Олешки в завзетата от руснаците част на украинската Херсонска област се сблъскват с остър недостиг на храна - има съобщения, че цивилни граждани са принудени да ядат трева и плевели, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Лекарствата, чистата вода, токът и медицинската помощ също стават все по-труднодостъпни, включително и за децата - твърди се, че от месец май не са доставяни храна и лекарства. Сибиха обвини руската окупация за хуманитарната криза и призова ООН, Международния комитет на Червения кръст и други международни организации да осигурят незабавен хуманитарен достъп и безопасна евакуация. Според различни оценки в Олешки остават между 1500 и 2000 души, включително десетки деца.

Украйна е предложила временно прекратяване на боевете, за да се евакуират цивилни от окупирания от Русия град, но Москва не се е съгласила с това споразумение, заяви украинският омбудсман Дмитро Любинец. Според Любинец в преговорите са участвали военни, а двете страни са определили представители, които щели да отговарят за спазването на примирие. Той също така критикува международните организации за реакцията им спрямо ситуацията в Олешки.

Ukraine proposed temporarily halting fighting to evacuate civilians from Russian-occupied Oleshky, but Russia did not agree to the arrangement, Ukrainian Ombudsman Dmytro Lubinets says. According to Lubinets, military personnel participated in the negotiations and both sides… pic.twitter.com/dLU3J3YGxz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2026

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По време на мача между Украйна и Унгария във футболната Лига на нациите беше забелязан транспарант с надпис „Спасете Олешки“ Русия де факто извършва нов Гладомор в 21-ви век - хуманитарната криза се влошава с всеки изминал ден. Съгласно международното хуманитарно право Русия, като окупационна сила, е длъжна да осигури на населението храна и лекарства. Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Майкъл О’Флаерти призова за местно примирие, хуманитарен достъп и безопасна евакуация на жителите.

A “Save Oleshky” banner was spotted at the Ukraine-Hungary match



People are starving in occupied Oleshky in the Kherson region: food and medicine have not been brought into the city since May.



According to various estimates, between 1,500 and 2,000 people remain in Oleshky,… pic.twitter.com/gjfedtEUge — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 137 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 26 септември е имало 221 бойни сблъсъка спрямо 205 на 25 септември. Руснаците са хвърлили 289 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 12 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2729 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 489 FPV дрона, което е с около 1260 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите участъци на фронта през изминалото денонощие са били направлението от Торецк към Константиновка и Покровското направление, където основна цел на руснаците е Добропиля на север - най-западната точка от първата линия на отбрана на украинския "крепостен пояс" в Донбас (Славянск – Краматорск). И в свете направления Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са регистрирали по 26 руски пехотни атаки за 24 часа, а през изминалия ден в тези две направления имаше по 21 сражения. В Лиманското направление ВСУ посочват, че са отбили 12 руски пехотни нападения за денонощието, а при Гуляйполе в Запорожка област е имало 6 атаки, гласи информацията на украинската армия.

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Изглежда, че украинските сили променят тактиката си за контраофанзива, като се насочват към систематично противодействие на руските опити да подсилят първоначалните си прониквания, вместо да се фокусират върху незабавното изтласкване на проникналите сили в различни сектори на фронтовата линия. Командирът на украински батальон съобщи на 26 септември, че първата фаза на операция „Вивалди“ в посока Лиман е била насочена към разгромяване на руските проникващи групи чрез нанасяне на удари по механизираните атаки с ATV и мотоциклети, които се опитват да подкрепят руските проникващи групи, останали изолирани зад украинските настъпления. На 26 септември говорител на украинска бригада, действаща в северната част на Харковска област, съобщи, че украинските разузнавателни дронове идентифицират руски личен състав и маршрути за доставка на ресурси, което сочи към систематична тактика на ВСУ да нанасят удари по руските подкрепления на проникващите групи и в други сектори. Това може да позволи на украинските сили да продължат да излизат от позиционната война и да въведат отново елементи на тактически маневри на бойното поле. Ходовете вероятно улесняват и украинските отбранителни усилия, като намаляват необходимостта от изразходване на украински човешки ресурси за неутрализиране на руските проникващи групи веднага или след като те са били подсилени, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Иначе успехите на Украйна на бойното поле през 2026 г. може би принуждават руския диктатор Владимир Путин да преосмисли теорията си за победата и да заложи на руската кампания за удари с голям обсег, за да принуди Украйна да се предаде през зимата на 2026–2027 г. На 25 септември Путин заяви, че Киев настоява за прекратяване на ударите с дълъг обсег по енергийната инфраструктура, тъй като руските удари са „толкова… разрушителни“ и се извършват с модернизирани дронове „Геран“, срещу които, както диктаторът погрешно твърди, Украйна няма противодействия. Путин заяви, че Украйна „трябва да почувства“ „ответните“ удари на Русия и да разбере, че „провокативните“ украински действия няма да доведат до желаните от Украйна резултати, а по-скоро ще влошат положението за Украйна. Руската теория за победа, основаваща се на удари с голям обсег от настоящия тип, зависи от способността на Русия да използва дронове от типа „Геран“ с реактивни двигатели в голям мащаб и със сравнително висока степен на проникване. Украйна активно разработва контрамерки срещу тези дронове, но не е ясно колко бързо ще успее да приложи тези контрамерки в голям мащаб, за да осуети ударите с дронове с реактивни двигатели, пишат експертите от ISW.

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Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, излезе с нов анализ - този път за направлението Орехов–Запорожие (западната част на Запорожка област). Според него руските сили от 58-а общовойскова армия („Днепър“) продължават настъпателните действия там, като основната им цел остава приближаване до украинските позиции и създаване на условия за натиск към Запорожие от юг и югоизток. Руснаците продължават да концентрират усилията си в района на Орехов. Най-близката им тактическа задача е свързана с достигане на района Магдалиновка–Завовна–Павловка–Лукяновское, както и с проникване в Орехов от югоизток и изток. Към посочения момент тази задача не е изпълнена. По оценката на Машовец украинските сили през последната седмица са провели редица успешни действия по търсене и прочистване на руски малки пехотни групи. Това е довело до съществено намаляване на броя на руските проникващи групи, особено в Орехов и Новоданиловка.

В Мала Токмачка украинските сили продължават да блокират до три малки руски пехотни групи - една в района на разрушена колония и две в разрушени сгради в североизточната и източната част. Други руски пехотни групи, които преди това са проникнали в гористи участъци между Мала Токмачка и Орехов, както и в района югоизточно от Червона Криница, според анализа вероятно са били изтласкани. Машовец оценява, че украинските сили са успели значително да намалят руското присъствие, проникнало по-рано в района на Успенска балка, Новоданиловка и самия Орехов. Към момента според него в Новоданиловка вероятно е останала само малка руска пехотна група, докато други руски групи са били изтласкани към гористите райони северно от Нестерянка, северно от Мало Щербаки и северно от Новоданиловка.

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Според Машовец руските сили възнамеряват да използват завладените преди няколко седмици Мало Щербаки и Щербаки като стартова позиция за последващи действия. Той разглежда тази зона като удобна за натиск към Орехов от запад, движение към Павловка, достигане на Новопавловка и Новоандреевка, създаване на условия за огневи натиск върху украинската логистика към Орехов, включително пътя към Комишуваха, и последващо развитие на настъплението към Павловка. В момента руснаците не са успели да пробият в Новопавловка. Руски групи, които са проникнали в района на Павловка, според анализа са били прочистени, като са останали само отделни малки елементи южно от селото.

В района между Мало Щербаки и бившия Каховски язовир руската активност е сравнително ограничена. Машовец отделя внимание на две зони:

североизточно от Камянск, където преди няколко седмици руски пехотни подразделения са напреднали приблизително 3,5 км към Павловка, но впоследствие са били блокирани;

Приморск, където руснаците продължават да държат южната част на улица „Покровска“ и периодично да попълват силите си чрез канала на бившия язовир.

В района на Степногорск и към Лукяновка Машовец отчита предимно малки руски групи от по 2–3 военнослужещи или отделни пехотинци, които се укриват в горски ивици. Руснаците продължават да държат северната част на Плавни, местната железопътна станция, пътния участък между Степногорск и Приморск, както и част от трасето E-105. Поради това, според анализа, руските сили са принудени да използват канала на бившия Каховски язовир за доставяне и попълване на пехотни групи в Приморск. Машовец посочва, че руското командване използва този маршрут не само за снабдяване, но и за опити да заобикаля украинските предни позиции и да вкарва атакуващи групи по по-неочаквани направления. Като пример е посочена предишна операция, при която украинска атакуваща група е проникнала дълбоко до Малокатеринoвка, където впоследствие е била блокирана.

Според Машовец 58-а общовойскова армия продължава да съсредоточава основните си усилия върху западния/десния участък на направлението - непосредствено срещу украинската отбранителна зона около Орехов. Първоначалният руски опит за по-масирано проникване и закрепване на пехотни групи в самия Орехов не е бил особено успешен. Към 25 септември 2026 г. в югоизточната част на Орехов е останала само една малка руска пехотна група. Въпреки това руското командване продължава да следва замисъла за постепенно обхващане на фланговете на украинската отбранителна зона. Машовец свързва с този замисъл постоянните опити за проникване от Нестерянка и Мало Щербаки на север от Орехов, както и пехотните атаки по направлението Новопокровка–Мала Токмачка.

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През изминалата нощ Русия е свалила 96 украински дрона над областите Белгород, Брянск и Курск, анексирания Крим и Черно море, съобщава руското военно министерство.

Мъж е загинал при руска атака в село Камишеваха, област Запорожие,= Една жена също е ранена, както и трима мъже. Една къща е напълно разрушена, а няколко други в близост са сериозно повредени. Спасителните екипи работят на мястото на инцидента, съобщиха от областната администрация.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна един човек е загинал в Киев в резултат на руски обстрел. Удар с дрон в Соломянски район на града е предизвикал пожар в едноетажна автосервизна работилница. На друго място е ударена нежилищна сграда. Трупът на мъж е бил открит по време на гасителните операции.

Разбит руски дрон е повредил електропроводи в Полтавска област. Местните власти съобщават, че около 500 абонати временно са без ток.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че 147 безпилотни летателни апарата са свалени или неутрализирани през нощта - от общо 170 атакуващи дрона от клас „Шахед“ (76 от които с реактивен двигател), атакуващи дрони от клас „Гербер“ и имитатори на дронове. Въздушни удари са регистрирани на 18 места, а падане на отломки от свалени безпилотни летателни апарати е регистрирано на 8 места.

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