Цената на газа пада с 4-5 цента: Петролната и газова асоциация обяви има ли злоупотреби на пазара на горива

Газта на колонка на бензиностанциите е 69 цента, като се очаква поевтиняване с около 4-5 цента на пропан-бутана след обявените мерки на правителството за махане на акциза. Това заяви пред bTV Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Той смята, че никой няма да си позволи да прави необосновани поскъпвания на цената на горивата след засилените проверки на държавата. Още: Пакетът от мерки на властта е като леката пехота – не е извадена тежката артилерия: Коментар на експерти за високите цени на горивата

Злоупотребява ли се с цената на горивата?

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Бенчев посочи, че нито една от петролните компании няма печалба повече от 2-3% годишно. И повтори добре познатата си тези - горивата в България са най-евтините в целия ЕС. Държави например като Унгария и Чехия са с по-ниски цени на горивата, защото използват руски нефт.

"Не виждам кой може да злоупотреби по веригата за определяне цената на горивата. Не смята, че някой може и злоупотребява по веригата", категоричен бе експертът.

Той е на мнение, че "Лукойл" няма да излезе на печалба в края на годината и заради забраната на износ на гориво. "Възможно е да реализира печалбите в рамките на месец, но на годишна база няма да отчете печалба", каза още Бенчев.

Той изтъкна, че България е длъжна да купува нефт, който минава през Черно море.

Според него истинският тест за държавата и цената на горивата ще бъдат през следващите месеци.

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