Спорт:

Цената на газа пада с 4-5 цента: Петролната и газова асоциация обяви има ли злоупотреби на пазара на горива

27 септември 2026, 9:05 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Цената на газа пада с 4-5 цента: Петролната и газова асоциация обяви има ли злоупотреби на пазара на горива

Газта на колонка на бензиностанциите е 69 цента, като се очаква поевтиняване с около 4-5 цента на пропан-бутана след обявените мерки на правителството за махане на акциза. Това заяви пред bTV Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Той смята, че никой няма да си позволи да прави необосновани поскъпвания на цената на горивата след засилените проверки на държавата. Още: Пакетът от мерки на властта е като леката пехота – не е извадена тежката артилерия: Коментар на експерти за високите цени на горивата

Злоупотребява ли се с цената на горивата?

Снимка: БГНЕС

Още: Обявиха кога започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата

Бенчев посочи, че нито една от петролните компании няма печалба повече от 2-3% годишно. И повтори добре познатата си тези - горивата в България са най-евтините в целия ЕС. Държави например като Унгария и Чехия са с по-ниски цени на горивата, защото използват руски нефт.

"Не виждам кой може да злоупотреби по веригата за определяне цената на горивата. Не смята, че някой може и злоупотребява по веригата", категоричен бе експертът. 

Той е на мнение, че "Лукойл" няма да излезе на печалба в края на годината и заради забраната на износ на гориво. "Възможно е да реализира печалбите в рамките на месец, но на годишна база няма да отчете печалба", каза още Бенчев.

Той изтъкна, че България е длъжна да купува нефт, който минава през Черно море. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него истинският тест за държавата и цената на горивата ще бъдат през следващите месеци.

Още: Бензинът трябва да е 1,28 евро: Мнение, че "руски слуги" прикриват "схема"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лукойл Гориво цени на горивата Светослав Бенчев цена на горивата
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес