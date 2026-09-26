400 млн. долара от САЩ най-сетне отиват към Украйна за оръжия. Задкулисната игра на Зеленски, Путин, Тръмп и Си (ОБЗОР - ВИДЕО)

Администрацията на Доналд Тръмп е поела правно задължение да изразходва почти цялата сума от 400 милиона долара, одобрена от Конгреса на САЩ в края на миналата година като военна помощ за Украйна. По този начин Вашингтон гарантира, че срокът на валидност на средствата няма да изтече след няколко дни, на 30 септември. Според три източника на Reuters, пожелали да останат анонимни, 307 милиона долара от общо 400 отпуснати за „Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна“ (USAI) са били изплатени към началото на тази седмица, а администрацията планира да задели останалите 93 милиона долара до края на фискалната година на 30 септември.

Използването на тези средства предизвика спорове в Конгреса - демократите и някои републиканци критикуват Пентагона за забавянето на помощта за Киев, за която членове и от двете партии гласуваха през декември 2025 година. Пентагонът, който отговаря за програмата USAI, отказва да коментира подробности. Първите доставки за Украйна, включващи нападателни оръжия и резервни части за бронирани превозни средства, са започнали този месец. Останалите доставки ще продължат до октомври 2029 г. Мандатът на Тръмп в Белия дом приключва през януари същата година.

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Пакетът обаче не включва ракети прехващачи Patriot, от които Киев се нуждае най-много. Запасите от тях са изчерпани както от войната в Украйна, така и от войната на САЩ в Иран, гласи информацията на агенцията. Изчерпването на важни оръжия потвърждава и Пентагонът - и то за първи път го прави официално. Службата на заместник-министъра на отбраната по въпросите на придобиването и поддръжката заяви, че „изразходването на боеприпаси по време на операция „Епична ярост“ (срещу Иран - бел. ред.) е довело до недостиг на стратегическите запаси и е разкрило слабости в промишлената база, които възпрепятстват попълването на запасите от боеприпаси“.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано обяви, че Съединените щати са готови да помогнат на Украйна в производството на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“: Зеленски: Тръмп взе окончателно решение - дава ни лицензи за ракети Patriot (ВИДЕО).

Топ дипломатът на ЕС Кая Калас съобщи, че държавите членки са се споразумели относно условията за отпускане на средства в размер на 6,6 млрд. евро от Европейския фонд за мир за Украйна. Тя определи новината като "добра за Украйна" и "лоша за Русия".

Същевременно Зеленски заяви, че Украйна е изправена пред недостиг на средства за отбрана в размер на 27 милиарда долара, като спешните нужди обхващат дронове, ракети и военна подкрепа през четвъртото тримесечие, както и критично важни разходи през следващата година. За закупуването на дронове за периода януари–март 2027 г. са необходими около 9 милиарда долара. Зеленски предупреди, че ако договорите не бъдат подписани и платени през октомври или ноември, Украйна може да се сблъска със сериозни предизвикателства на фронта в началото на следващата година.

Мирните преговори: Сенатори искат от Тръмп да отмени поканата към Путин за Г-20, диктаторът отново избухна срещу край на войната

Снимка: Getty Images

И докато Украйна получава и от Европа, и от САЩ нужните оръжия, за да продължава да оцелява срещу агресора Русия (макар и в малки мащаби), дипломацията доста трудно напредва - най-вече заради твърдата позиция на Кремъл, че няма да сложи край на войната. Група сенатори от двете партии призова Тръмп да отмени поканата към Владимир Путин за срещата на Г-20 в Маями през декември, на която диктаторът така и не е заявил дали ще присъства. Общо 14 сенатори от комисиите по въоръжените сили и външните работи в горната камара на Конгреса твърдят, че поканата легитимира руската атака срещу Украйна.

„Путин носи изцяло отговорността за това, че Русия отприщи мащабна, агресивна война срещу Украйна“, пишат сенаторите в писмо, с което се е запознало изданието The Washington Post. „Допускането му да присъства на срещата на Г-20 в Съединените щати, поражда сериозни опасения относно легитимирането и нормализирането на едно правителство, което продължава ежедневно да обстрелва граждански цели в Украйна".

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Сенаторите отбелязват, че самият Путин, министърът на финансите Антон Силуанов и други членове на руската делегация са подложени на санкции от страна на САЩ за участие в действия, считани за заплаха за националната сигурност, и твърдят, че Владимир Путин може да няма достатъчно мотивация да се съгласи на примирие с Украйна, освен ако не бъде изолиран от останалата част от международната общност.

Сенаторите Роджър Уикър (републиканец от Мисисипи) и Джийн Шахийн (демократка от Ню Хемпшир) са инициатори на писмото до Доналд Тръмп. То е подписано също от шестима сенатори от Демократическата партия и шестима от Републиканската партия. Уикър е председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, а Шахийн е най-високопоставеният представител на Демократическата партия в Комисията по външни отношения на Сената.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви поканата към Путин, като заяви, че това е възможност за него да се срещне с Тръмп и „други световни лидери“. Срещата на върха на Г-20 ще се проведе на 14 и 15 декември в Маями. В началото на септември Антон Силуанов присъства на срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки от Г-20. Неочакваното посещение на Силуанов изненада останалите участници и разгневи членовете на Европейския съюз, които поискаха той да бъде изключен от груповата снимка на министрите: Германия приветства поканата на Тръмп към Путин за срещата на Г-20.

Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин са обсъдили войната в Украйна по време на посещението на лидера на Поднебесната империя в Съединените щати. Новината съобщи китайското министерство на външните работи, но не даде много повече подробности. Ведомството описа първото посещение на Си Дзинпин във Вашингтон от 2015 г. насам по следния начин: китайският лидер е подчертал, че позицията на Пекин относно защитата на националното единство и териториалната цялост е кристално ясна; също така е изразил надежда, че САЩ „ще се придържат към правилната си позиция по въпроса за независимостта на Тайван, ще подходят разумно към тайванския въпрос и ще положат солидна основа за стратегическо сътрудничество между Китай и Съединените щати, както и за развитието на двустранните отношения“.

Снимка: Getty Images

„Двамата държавни глави също така обменяха мнения по ключови международни и регионални въпроси, като ситуацията в Близкия изток, украинската криза и ситуацията на Корейския полуостров“, пише в прессъобщението на министерството. Володимир Зеленски по-рано заяви, че Китай има по-голямо влияние върху Русия, отколкото много други държави, и изрази съжаление, че не е успял да разговаря директно със Си Дзинпин в САЩ, където самият той участваше в заседанието на Общото събрание на ООН, но в Ню Йорк, а не във Вашингтон, където бе Си: На грандиозна вечеря в Белия дом: Със сладки думи Си Дзинпин прокара своя дневен ред (ВИДЕО).

Според Bloomberg Тръмп е призовал Зеленски да посети Москва за преговори с Путин въпреки предишните откази на Украйна. Зеленски е отхвърлил предложението по време на срещата им в ООН, а хора, запознати с неговата позиция, казват, че той е бил разстроен от факта, че Тръмп изобщо е повдигнал въпроса. Припомняме, че Кремъл не желае среща между диктатора и украинския президент, освен ако тя не се проведе в руската столица, а Зеленски настоява да се срещне с Путин навсякъде, но не в основния град на държавата, която нападна неговата. В Ню Йорк украинският лидер отговори на въпрос на руски пропагандист, че ще отиде в Москва само "с ракета".

Владимир Путин каза пред медиите, че не ревнува от срещата на Си с Тръмп. "Ревността е нещо от съвсем друга сфера - човешките отношения между мъж и жена. В политиката, в международната политика, такива категории всъщност не се използват, мисля. Приветстваме преговорите между Съединените щати и Китайската народна република. Защо? Защото това са двете най-големи икономики в света", заяви диктаторът.

Q: Regarding the summit between Xi Jinping and Trump, how do you view this? Are you jealous?



Putin: Jealousy is something from a completely different sphere — humanitarian relations between a man and a woman. In politics, in international politics, such categories are not really… pic.twitter.com/MzHTVaDdSF — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Освен това, както вече ви съобщихме, стопанинът на Кремъл нападна за пореден път словесно европейските и украинските лидери, отричайки, че има планове да атакува НАТО. Той нарече опитите за започване на добросъвестен мирен процес "детска игра", подчертавайки отново, че не е готов да сложи край на войната, която подпали през февруари 2022 г. "Те се опитват да заблудят гражданите на европейските държави с твърдението, че самата Русия уж възнамерява да нападне някого. Това е пълна глупост", заяви Путин и се подигра на естонския министър на отбраната заради коментарите му относно евентуална война с Руската федерация: „Циркът си е тръгнал, но клоуните са останали". Путин определи изказванията като „пълна глупост“ и добави, че цялото население на Естония било по-малко от руската армия - тя била с численост 1,5 млн. души. Веднага обаче се появиха подигравки защо диктаторът мълчи за съдбата на около 1 милион от тях: Руски депутати с молба до Путин да изтегли войските от Лиман заради големите загуби.

Putin on Europe:



They are trying to deceive citizens of European countries with the claim that Russia itself supposedly intends to attack someone. This is complete nonsense. pic.twitter.com/pJvNzB4Nsn — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Putin said that the size of the Russian army is 1.5 million



He tactfully kept silent about the fate of one million of them. pic.twitter.com/XMZqwDokjo — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026

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Путин остана изненадан как така украинските сили са започнали да нанасят удари по граждански обекти, например складовете на онлайн магазините Wildberries и Ozon. "Какво е това? Защо беше направено? Въпреки всичко това се случи. След това започнахме да отговаряме на всяко едно от тези действия", зачуди се диктаторът. Украйна обясни, че тези логистични центрове се използват за съхранение и доставки на руски оръжия за фронта, затова организира ударна кампания срещу тях, но според Кремъл това е ескалирало военните действия. Путин стигна дори дотам да каже, че Украйна е започнала "всичко".

„Те започнаха всичко това. Трябва да почувстват ответните удари на Русия и да разберат, че нито провокативните действия, нито ескалацията на ситуацията ще доведат до желания от тях резултат, а само ще влошат положението", заяви човекът, който даде началото на най-голямата война в Европа от Втората световна война насам.

Putin on Ukraine:



They began striking civilian facilities such as the warehouses of Wildberries or Ozon. What is this? Why was this done? Nevertheless, it was done.



After that, we began responding to each of these actions. pic.twitter.com/YQrHYd7zbv — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Putin throws a tantrum: “They started it all”



The Russian dictator told the masses why he is striking civilians in Kyiv.



“They started it all. They must feel Russia’s retaliatory strikes and understand that no provocative actions, no escalation of the situation will lead to the… pic.twitter.com/aRfs0ESaHN — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026

"Агресивните кръгове в Европа искат да използват Украйна като „пушечно месо“, за да ограничат развитието на Русия", гласи опорката на господаря на "пушечното месо" (вижте пример). "Всички предложения за мирно уреждане са „на масата“, но Русия все пак трябва да прецени какво е в нейния интерес", добави още диктаторът. И допълни: "Русия ще продължи да се бори за правата на сънародниците си в чужбина, включително в балтийските държави, но чрез средства, предвидени в международното право".

Putin:



Russia will continue to fight for the rights of compatriots abroad, including in the Baltic states, but through international legal methods. pic.twitter.com/eWfXZ7KcNR — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

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Задочна реакция дойде от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който каза, че "трябва Путин да сътрудничи, а досега той не го прави, което е малко странно, тъй като всеки месец губи над 43 000 от собствените си войници".

NATO's Rutte:



We need Putin to play ball. And so far he is not, which is a bit strange because he is losing over 43,000 of his own men each month. pic.twitter.com/ZH1R3Mrkpu — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

"След падането на Берлинската стена голяма част от разходите за отбрана бяха съкратени, като се смяташе, че вече живеем в тази идилия, в която войната е останала в миналото. Обичахме се един друг и т.н. А после се появи Путин, който ставаше все по-радикализиран и се превърна в дългосрочна заплаха за НАТО. Ето защо сега харчим повече и изграждаме капацитет", обясни нидерландският бивш премиер.

NATO's Rutte:



Since the fall of the Berlin Wall, much of the defense spending was cut, thinking that we now have — we’re living in this kumbaya of never of war again.



And, oh, we love each other, etc. And then Putin came on board and became more and more radicalized and became… pic.twitter.com/psj57OHcxO — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

"Това, което наблюдаваме, е, че в Европа не се строят нови нефтопреработвателни заводи. Виждаме, че нефтопреработвателните заводи се закриват, а ако избухне война, ако руснаците ни атакуват и се наложи да се защитаваме, ще ни трябват огромни количества дизел и всички нефтопродукти за нашите F-35, за изтребителите ни, за танковете ни и така нататък. А това е голяма тревога", каза още Рюте.

NATO's Rutte:



What we are seeing is no new refineries being built in Europe.



We are seeing that refineries are being closed down, and if war breaks out, if the Russians would attack and we have to defend ourselves, we need massive amounts of diesel and all the oil products for… pic.twitter.com/fE8ASsiot5 — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

"Смятам, че взаимодействието с Русия наистина трябва да бъде водено от американците, защото именно на тях - на американската нация и на президента - Путин обръща внимание", допълни генералният секретар на НАТО, поставяйки под въпрос тежестта на Европа в евентуален мирен процес.

NATO's Rutte:



The engagement with Russia, I believe, really has to be led by the Americans, because these are the ones — the American nation and the president — this is what Putin listens to. pic.twitter.com/oaPculmTH6 — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 136 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 25 септември е имало 205 бойни сблъсъка спрямо 236 на 24 септември. Руснаците са хвърлили 277 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 19 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2636 изстреляни снаряда, като тук разликата е само с 12 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9223 FPV дрона, което е с около 860 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите участъци на фронта през изминалото денонощие са били направлението от Торецк към Константиновка и Покровското направление, където основна цел на руснаците е Добропиля на север - най-западната точка от първата линия на отбрана на украинския "крепостен пояс" в Донбас (Славянск – Краматорск). И в свете направления Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са регистрирали по 21 руски пехотни атаки за 24 часа, като отбелязват, че в Покровското направление всички те са били отблъснати. В Южнослобожанското направление, където фокусът е град Вовчанск в Харковска област и селата южно от него, ВСУ са отбили 11 руски пехотни нападения за денонощието, а при Гуляйполе в Запорожка област е имало 7 атаки, гласи информацията на украинската армия.

Наскоро руските сили напреднаха югоизточно от Добропиля. Украинските сили нанесоха удар по руска позиция в югозападната част на Билицко (югоизточно от Добропиля), което сочи, че вероятно в района няма украински сили, потвърждават скорошни геолокализирани кадри.

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Bilyts'ke... yet another frontline city ruined by Russia. So-called Russkiy Mir. #Ukraine pic.twitter.com/gi6gMKxoWc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2026

Висши руски военни продължават да преувеличават мащаба на руското настъпление в северната част на Сумска област като част от непрекъснатите усилия на Кремъл в рамките на когнитивната война да представят украинската отбрана като разпадаща се и да отвлекат вниманието от украинското настъпление на север от Лиман (операция "Вивалди"). На 25 септември руският министър на отбраната Андрей Белоусов инспектира руската Северна група на силите, а командващият я генерал-полковник Евгений Никифоров заяви, че през лятото на 2026 г. руските сили са превзели 10 населени места и над 250 квадратни километра в региона. Те продължавали настъпателните си операции за превземане на още четири населени места в Сумска област, заяви Никифоров.

Само че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е установил доказателства, въз основа на които може да се прецени, че руските сили са превзели или са проникнали в две населени места и са превзели или са проникнали в територия с площ 36,78 квадратни километра в Сумска област в периода от 1 юни 2026 г. до 31 август 2026 г. Също така са наблюдавани доказателства, на базата на които може да се прецени, че руснаците са превзели или са проникнали в осем населени места и са превзели или са проникнали в територия от 151,66 квадратни километра в Сумска област от януари 2026 г. насам, но дори тези изчисления не достигат преувеличените твърдения на генерал-полковник Никифоров от 25 септември.

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Руският диктатор Владимир Путин също така заяви на 29 юни, че руските сили са напреднали до 10,5 километра от град Суми, а по-късно, на 1 септември, заяви, че руските сили действат на 12 километра от града, което директно опровергава по-ранните му преувеличени твърдения. Руската армия е насърчила ширеща се култура на лъжата в редиците си, което кара руските сили непрекъснато да измислят твърдения за тактически успехи в райони, където те не поддържат устойчиви позиции. Военни представители наскоро твърдяха за фалшиви обкръжавания на украинските сили в северната част на Харковска област и в Добропиля.

"Няма значителен пробив" в Сумска област - водят се "тежки боеве", опровергава "красивите доклади" на генералите военнопропагандният Z-канал "Два майора". За Лиманското направление пък той пише, че ситуацията "остава критична, но получената тази сутрин информация очертава по-сложна картина, отколкото първоначалните съобщения за отстъпление. Според доклади от фронта подразделения на 20-та и 25-а армия провеждат операции по стабилизиране, докато врагът се опитва да проникне с малки групи в района на Ямпол, Иличивка и по протежението на река Северски Донец. Руският контрол е възстановен в един сектор с дълбочина до 1,5 километра. Междувременно боевете в Николаевка продължават. Основният проблем в този сектор в момента не са толкова големите механизирани атаки, колкото многобройните малки вражески групи и високата плътност на украинските безпилотни летателни апарати", допълва "Два майора".

По думите на пропагандиста, в Купянск действали изолирани малки руски групи, а снабдяването на отделните позиции е затруднено. В Купянск-Узлови също се водят боеве в градската зона. Ситуацията там е "критична" за руснаците, признава каналът - "настъплението на малки групи без стабилна логистика не води до териториален контрол, а врагът се опитва да изтласка проникналите части и да запълни образуваните пролуки". Що се отнася до Константиновското направление, подразделенията на руските въоръжени сили напредвали в района на Олексиево-Дружковка, твърди "Два майора". "Тук, между Константиновка и Дружковка, постепенно се формира единна зона на сражения: вместо да настъпват напред, руските части се стремят да разширят фланговете и да принудят противника да разгърне резервите си", твърди руският канал.

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Министерството на отбраната на Украйна обяви, че тества SPECTR – платформа за изкуствен интелект, предназначена за анализ на данни от бойното поле, разпознаване на модели и прогнозиране на възможни действия на Русия. Тя ще генерира препоръки и потенциални оперативни сценарии за командния щаб, като по този начин ще намали рутинната работа по обработката на информация. SPECTR се тества от няколко бойни подразделения и ще функционира в рамките на съществуващите цифрови системи на Силите за отбрана на Украйна, като данните ще се съхраняват в защитена среда.

Ukraine’s Defense Ministry is testing SPECTR, an AI platform designed to analyze battlefield data, identify patterns and forecast possible Russian actions. It will generate recommendations and potential operational scenarios for headquarters, reducing routine… pic.twitter.com/wRIKEXts9K — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2026

Отделно, руснаците засилват усилията си за целенасочени удари по украински центрове за данни и телекомуникационна инфраструктура като част от продължаващата им кампания за удари с голям обсег, насочена към подкопаване на украинската икономика. От средата на септември 2026 г. руските удари с голям обсег все по-често са насочени към украинската интернет инфраструктура и центровете за данни, като на 11 септември руското министерство на отбраната изрично посочи, че руските сили нанасят такива удари. От 23 септември руските сили ежедневно осъществяват масирани нападения по центровете за данни в Киев, а множество украински доставчици на интернет услуги са съобщили за щети по своите центрове за данни и последващи прекъсвания на комуникациите в резултат на атаките.

Тази най-нова диверсификация на руската кампания от удари има за цел да наруши функционирането на украинската икономика и на цифровата инфраструктура, на която цивилните граждани и бизнеса разчитат ежедневно. Според Financial Times украински официални лица и бизнес лидери прогнозират, че Русия може да се опита да предизвика по-широки прекъсвания в телекомуникациите, които биха могли да застрашат украинските банки, доставчиците на онлайн плащания, бизнеса, държавните услуги и въоръжените сили. Руските удари срещу центровете за данни и телекомуникационната инфраструктура могат да причинят временни прекъсвания на интернет, но е малко вероятно да доведат до пълното му изключване, прави оценка ISW.

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