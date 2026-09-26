645 дрона над Русия и удар по водеща рафинерия, Украйна пак вади тела изпод отломките (ВИДЕО)

Нефтопреработвателният завод „Илски“ в Краснодарския край на Русия е бил атакуван и обхванат от пожар през нощта на 25 срещу 26 септември - това стана ясно от геолокализирани кадри, заснети от очевидци, а местните власти също косвено потвърдиха. Читатели на руския опозиционен Telegram канал ASTRA съобщиха, че атаката е започнала около полунощ. В местни публични групи жителите потвърдиха, че са чули експлозии и работата на системи за противовъздушна отбрана, както и че в завода е избухнал пожар, но съобщенията за задействане на сирената за въздушна тревога са се появили едва два часа по-късно.

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Според анализа на ASTRA пожарът е в нефтопреработвателния завод „А.А. Шамар - Илски“ в едноименното село в Северски район, на 50 км от Краснодар.

Капацитетът на рафинерията е приблизително 6,6 милиона тона нефт годишно, като има шест основни преработвателни установки. Тя е една от водещите нефтопреработвателни рафинерии в Южна Русия, а продуктите ѝ се използват за снабдяване на руските войски. Суровините се доставят чрез тръбопроводната система на „Транснефт“. Нефтопреработвателната рафинерия „Илски“ е била многократно атакувана от украински дронове. Последната атака беше на 8 август. Местните власти потвърдиха тогавашното нападение и съобщиха, че шестима души са били ранени от „отломки от дрон".

Атаки срещу нефтопреработвателния завод „Илски“ бяха регистрирани още на 10 юли, 2 юни, 17 февруари, 1 януари, както и през 2023, 2024 и 2025 г.

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Две предприятия в Северския район на Краснодарския край са обхванати от пожар, като има съобщения за жертви, съобщиха междувременно властите. Губернаторът Вениамин Кондратиев потвърди, че район Северски е бил атакуван от дрон, и съобщи за загинали и един ранен, който е бил хоспитализиран в тежко състояние. „Районът Северски беше атакуван от дрон. За съжаление, има жертви... Отломките от дрона са нанесли щети на жилищна сграда. Съобщава се също за пожари в две предприятия в района. Всички служби за спешна помощ са на място“, написа губернаторът, без да посочва конкретните обекти.

645 дрона над Русия: данни от Ростов и Москва

Според властите в Ростовска област атаки с дронове са нанесли щети на промишлени обекти и жилищни сгради. Губернаторът Юрий Слюсар съобщи, че петима души са били ранени при атака през нощта: „Един човек е бил ранен в Таганрог, а четирима – в Азов, сред които и едно дете, когато дрон се е разбил в жилищни сгради. Всички пострадали са били хоспитализирани".

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Според него над 30 безпилотни летателни апарата са били унищожени в Ростов на Дон, Каменск-Шахтински, Новошахтинск, Таганрог, Азов и в три района на областта - Азовски, Мясниковски и Неклиновски. „В Азов катастрофа на дронове нанесе щети на жилищни блокове, частни къщи, промишлени съоръжения, училище, обществен център и автомобили. В Ростов бяха повредени няколко автомобила“, заяви губернаторът, като отбеляза, че заплахата от дронове остава и атаките продължават.

В същото време 11 безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, са били унищожени, съобщават властите. „Службите за спешна помощ работят на мястото, където са паднали отломките“, заяви Сергей Собянин. Кметът на руската столица обаче не коментира последствията от атаката.

В Брянск също е имало взривове и пожар, показват кадри на местните жители.

Според Министерството на отбраната на Русия през нощта над руски региони са били свалени цели 645 украински дрона.

Руски атаки срещу Киев, Харков и Запорожие

Руските въоръжени сили атакуваха Киев с дронове, в резултат на което една офисна сграда се възпламени, обяви военновременната администрация на украинската столица. Там отново беше обявена тревога за въздушно нападение поради нападения с дронове с реактивни двигатели - имаше поне четири тревоги тази нощ.

Дрон се разби и близо до жилищна сграда в Киев, като рани четирима души. "В квартал Соломянски катастрофата на дрон предизвика пожар в пететажна жилищна сграда и магазин, намиращ се на партерния етаж. От сградата бяха спасени 20 души. Четирима души бяха ранени“, заяви кметът Виталий Кличко.

Съобщава се също за щети по търговския център „Лавина Мол“ в киевския квартал Святoшински вследствие на нощната атака. Преди това, по-рано снощи, имаше поразено училище в Иванков, Киевска област.

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Russian terrorists struck a school in Ivankiv, Kyiv region. pic.twitter.com/fK5HcB65MF — WarTranslated (@wartranslated) September 25, 2026

Според областната администрация на Харков четирима души са били ранени при удар с дрон - 37-годишна жена, 44-годишен мъж, 53-годишен мъж и 48-годишна жена. "Всички получават медицинска помощ", заяви Олег Синехубов, началникът на регионалната администрация. Обстрелът също така е нанесъл щети на двуетажна жилищна сграда и е подпалил автомобил.

Руските въоръжени сили атакуваха и Запорожие - частна къща беше разрушена, а двама души бяха затрупани под развалините, обявиха от областната администрация. „Руски дрон удари частна къща в един от районите на града. Избухна пожар. Възможно е двама души да са затрупани под развалините. Нанесени са щети и на жилищна сграда и на нежилищна сграда“, заяви Михаил Семикин, началник на областната полицейска дирекция в Запорожие. По-късно от руините на жилищна сграда бяха извадени телата на две загинали жени. Ранени са 4-годишно момче и 45-годишен мъж, съобщиха местните власти.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта на 26 септември (от 18:00 ч. на 25 септември) Русия е атакувала със 173 ударни дрона, над 50 от които с реактивни двигатели, Според предварителни данни, оповестени към 07:30, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 134 безпилотни апарата. Засечени са попадения на средства за въздушна атака на руснаците в 19 локации, както и падане на отломки от свалени дронове на 8 места. "Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески безпилотни летателни апарата. Спазвайте правилата за безопасност!", гласеше сводката на украинските ВВС към този час.