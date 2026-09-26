Четири жертви при срутване на сграда в Атина

Жертвите при срутването на сградатата в центъра на Атина станаха четири, съобщава електронното издание на в. "Прото тема", цитирано от БТА. Двама души се водят в неизвестност след инцидента.

Инцидентът

Сградата в централния атински квартал „Плака“ се срути частично след експлозия по неизвестни до момента причини. Инцидентът стана малко след 7:30 ч. в петък. През нощта беше извадено тяло на жена. Вторият загинал при инцидента е мъж. Властите съобщават за още две тела, които са намерени по-рано днес.

Още: Две жертви на пожари в Пловдивско

Издирвателните действия на спасителните екипи продължават. В тях участват 30 пожарникари и три кучета. Все още не е установена самоличността на издирваните лица. Има информация, че в апартамента на втория етаж е живеело възрастно семейство, а в другият апартамент в срутената сграда се е отдавал под наем и са били отседнали четирима граждани на САЩ.

Сред версиите за причините за взрива е повреда в газопреносната инсталация.

Отломки от срутената сградата са нанесли сериозни щети на паркирани в района автомобили и съседни сгради. Пострадала е сградата на църква в района на експлозията, което налага неделната литургия да бъде извършена на открито, съобщава Асошиейтед прес в информация по темата.

Над 6000 обработени сигнала: Вижте месец август за пожарната в числа