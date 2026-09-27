Една стара традиция отива в историята: Готвят нов пощенски код

Всяка къща и апартамент ще получи свой уникален пощенски код. Това предвижда проектът на Комисията за регулиране на съобщенията, пише bTV. Системата за проверка вече е достъпна, но как може да проверим кой ще е новият ни пощенски код и ще трябва ли да сменяме личните си документи? Пощенският код, който познаваме от над половин век, е на път да остане в историята и да бъде заменен от нов. Голямата цел е числата да говорят по-конкретно за адреса на имота ни.

Една стара традиция отива в историята

От четирицифрен до 8-цифрен – първите цифри ще обозначават досегашния ни познат пощенски код, а допълнителните 4 знака ще представляват конкретния адрес.

Последните четири символа се генерират със случайна математическа формула. Планира се ЕГН-то за всеки дом да е на принципа на автомобилните номера – с букви от българската азбука, които визуално са еднакви на символите от латинската.

С реформата вместо един и същ пощенски код да се използва за множество адреси в даден район, пълната комбинация ще позволява разграничаването на отделен имот или самостоятелен обект.

„С новия модел пощенски кодове можем да създадем над седем милиарда такива кодове. Надявам се да не се наложи чак дотам да стигнем. Буквите, които се използват, са съобразени примерно с това, което има в номерата на автомобилите. Това са букви, които имат вид и на кирилица, и на латиница, и това са буквите, които се използват“, казват от КРС.

И макар сега почти всички, с които разговаряхме на улицата, да знаят своите пощенски кодове, след реформата всеки ще трябва специално да провери новия.

Проверката на новия пощенски код става през отворения сайт на Комисията за регулиране на съобщенията. Въвеждаме адреса си и проверяваме.

Освен с адрес новият по-дълъг пощенски код може да бъде проверен с номер от кадастъра или чрез координати. Предвижда се новите кодове да бъдат включени в специален Национален регистър на пощенските кодове.

„Тези 4 символа, които са буквено-цифрена комбинация, има всичко необходимо, за да се опише точката за достъп на съответния куриер или пощенски оператор. И там също са въведени GPS координати, които при една прилична навигация могат да ви създадат точно място, на което да доставят съответната пратка“, казва инж. Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията.

Според регулатора новите правила трябва да подобрят пощенските и куриерските услуги у нас. „Съобразили сме се с нещата, които съществуват. Съобразили сме се с адресните регистри, с регистрите, които съдържат информация за кадастъра, за имотите, които съответно могат да носят пощенски код. Така че смятаме, че това, което е направено и в момента е на обществено обсъждане до 16 октомври, е времето, в което трябва да получим мнения и становища. Би отговорило на очакванията и на потребителите, и на бизнеса“, казват от КРС.

След общественото обсъждане следва оценка на получените резултати. Очаква се наредбата да бъде приета от Министерския съвет и да влезе в сила в началото на новата година.

И макар новите кодове да са част от адресите ни, няма да се налага да сменяме отново личните си документи.

„Ние не събираме лични данни и не обработваме лични данни по смисъла на Закона за личните данни. Второто нещо е, че той е създаден, за да може да се създаде добра организация за доставчика на услугата – куриерска дейност или пощенска услуга – да достигне до точката, за която трябва да бъде доставена съответната пратка“, посочват от КРС.