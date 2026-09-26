Дронофобия – новото украинско заболяване: Le Monde

Повсеместното присъствие на рояци дронове не само на фронтовата линия, но и навсякъде в Украйна, доведе до възникването на ново тревожно стресово разстройство, с което на много хора в страната им е трудно да се справят. Дроновете са навсякъде и могат да се появят неочаквано във всеки един момент. Страхът от тях произтича от чувството за безсилие.

Сержант Олександър Душаков е първият такъв диагностициран пациент, макар той лично дори да не е имал физически наранявания от дрон.

"От 2023 г. насам наблюдаваме пациенти с фобии, свързани с дронове", казва д-р Серхий Андрейченко, началник на психиатричното отделение на медицинската служба на украинската армия, пред френското издание Le Monde. "Страхът от дронове е породен от чувството за безпомощност пред тях. Тези пациенти се нуждаят от психологическа подкрепа."

Олександър Душаков, който в цивилния си живот е бил балетист в Киев, е служил в разузнавателно поделение близо до Лиман в Донбас в продължение на девет месеца, когато е развил първите симптоми на фобия от дронове. Дълго време той се опитва да се справи сам. Казва, че страхът от дронове е съвсем различен от интензивния страх, който войникът обикновено изпитва на фронтовата линия. За обикновения страх той разказва: "Има два варианта: или се паникьосваш и се парализираш, както много войници; или използваш адреналина от него като оръжие и ставаш по-пъргав, какъвто беше моят случай. Използвах този интензивен страх, за да бъда по-ефективен. Но когато адреналинът отшуми, се чувстваш изтощен."

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С дроновете обаче нещата стоят различно. "Първо, не винаги знаеш чий дрон лети над теб – приятел или враг. Второ, страхът не е толкова силен, колкото на фронтовата линия; по-скоро е като натрапчива мания. Постоянните експлозии в крайна сметка започват да отекват в главата ти. Но когато се сблъскаш с много бързите дронове, се чувстваш безсилен. С течение на времето този страх стана непоносим за мен".

През септември 2024 г. сержант Душаков поисква почивка и е изпратен в отделението на д-р Андрейченко, където започва дълга рехабилитационна програма. Той става нулевият пациент на това посттравматично стресово разстройство (ПТСР), последиците от което могат да бъдат продължителна депресия и дори опити за самоубийство. Украинските болници предписват болнични до три седмици за това състояние. Статистика за самоубийствата обаче няма, тъй като случаите на самоубийство сред войниците влизат в общия брой случаи на смърт на военнослужещи в бой.

Сержант Душаков прекарва два месеца във военната болница в Киев, където преминава психиатрично лечение, медицински интервенции, активна почивка, упражнения и строга диета. Първоначално е изпратен у дома, но ударите с дронове по украинската столица го довеждат до лудост. "На фронта опасността изглежда естествена. В Киев беше някакси странно. На балкона просто изпадах в паника и си мислех "Би било глупаво да умра така", спомня си той. Налага се отново да бъде приет в психиатричното отделение, след което се връща в поделението си и там се почувствал по-добре. "Лечението наистина помогна", казва той.

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През 2024 г. американски изследователи от Масачузетската обща болница и Медицинския факултет на Харвард пристигат в Украйна, за да стартират програма за подпомагане на украински войници и ветерани от дронофобията. Рехабилитаторът д-р Рон Хиршберг казва пред изданието, че страхът от дроновете преследва хората далеч отвъд бойното поле и дълго след това, и може да бъде предизвикан и от други видове експлозии, като например фойерверки.

Д-р Серхий Андрейченко от своя страна казва, че няма "време да проучва включването на дронофобията в Международната класификация на болестите", защото има твърде много пациенти за лечение всеки ден. Въпреки това той помага доколкото му е възможно на американските си колеги да развият изследванията си.

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