Кабинетът "Радев":

Дронофобия – новото украинско заболяване: Le Monde

26 септември 2026, 14:00 часа 878 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Дронофобия – новото украинско заболяване: Le Monde

Повсеместното присъствие на рояци дронове не само на фронтовата линия, но и навсякъде в Украйна, доведе до възникването на ново тревожно стресово разстройство, с което на много хора в страната им е трудно да се справят. Дроновете са навсякъде и могат да се появят неочаквано във всеки един момент. Страхът от тях произтича от чувството за безсилие.

Сержант Олександър Душаков е първият такъв диагностициран пациент, макар той лично дори да не е имал физически наранявания от дрон.  

"От 2023 г. насам наблюдаваме пациенти с фобии, свързани с дронове", казва д-р Серхий Андрейченко, началник на психиатричното отделение на медицинската служба на украинската армия, пред френското издание Le Monde. "Страхът от дронове е породен от чувството за безпомощност пред тях. Тези пациенти се нуждаят от психологическа подкрепа."

Олександър Душаков, който в цивилния си живот е бил балетист в Киев, е служил в разузнавателно поделение близо до Лиман в Донбас в продължение на девет месеца, когато е развил първите симптоми на фобия от дронове. Дълго време той се опитва да се справи сам. Казва, че страхът от дронове е съвсем различен от интензивния страх, който войникът обикновено изпитва на фронтовата линия. За обикновения страх той разказва: "Има два варианта: или се паникьосваш и се парализираш, както много войници; или използваш адреналина от него като оръжие и ставаш по-пъргав, какъвто беше моят случай. Използвах този интензивен страх, за да бъда по-ефективен. Но когато адреналинът отшуми, се чувстваш изтощен."

Още: Зеленски предупреди за сериозни проблеми с дроновете

С дроновете обаче нещата стоят различно. "Първо, не винаги знаеш чий дрон лети над теб – приятел или враг. Второ, страхът не е толкова силен, колкото на фронтовата линия; по-скоро е като натрапчива мания. Постоянните експлозии в крайна сметка започват да отекват в главата ти. Но когато се сблъскаш с много бързите дронове, се чувстваш безсилен. С течение на времето този страх стана непоносим за мен".

През септември 2024 г. сержант Душаков поисква почивка и е изпратен в отделението на д-р Андрейченко, където започва дълга рехабилитационна програма. Той става нулевият пациент на това посттравматично стресово разстройство (ПТСР), последиците от което могат да бъдат продължителна депресия и дори опити за самоубийство. Украинските болници предписват болнични до три седмици за това състояние. Статистика за самоубийствата обаче няма, тъй като случаите на самоубийство сред войниците влизат в общия брой случаи на смърт на военнослужещи в бой.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сержант Душаков прекарва два месеца във военната болница в Киев, където преминава психиатрично лечение, медицински интервенции, активна почивка, упражнения и строга диета. Първоначално е изпратен у дома, но ударите с дронове по украинската столица го довеждат до лудост. "На фронта опасността изглежда естествена. В Киев беше някакси странно. На балкона просто изпадах в паника и си мислех "Би било глупаво да умра така", спомня си той. Налага се отново да бъде приет в психиатричното отделение, след което се връща в поделението си и там се почувствал по-добре. "Лечението наистина помогна", казва той. 

Още: Дронове и хибридни атаки: Министерството на отбраната отчита повишен риск за България

През 2024 г. американски изследователи от Масачузетската обща болница и Медицинския факултет на Харвард пристигат в Украйна, за да стартират програма за подпомагане на украински войници и ветерани от дронофобията. Рехабилитаторът д-р Рон Хиршберг казва пред изданието, че страхът от дроновете преследва хората далеч отвъд бойното поле и дълго след това, и може да бъде предизвикан и от други видове експлозии, като например фойерверки. 

Д-р Серхий Андрейченко от своя страна казва, че няма "време да проучва включването на дронофобията в Международната класификация на болестите", защото има твърде много пациенти за лечение всеки ден. Въпреки това той помага доколкото му е възможно на американските си колеги да развият изследванията си.

Тръмп ще разположи военна база с дронове вътре в Триумфалната си арка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
дрон дронове украинска армия война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес