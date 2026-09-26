В студ и пек: бездомниците под мостовете на Париж

"Или е топло като в пещ, или мръзнеш": хиляди бездомни хора и мигранти в Париж живеят във временни палаткови лагери под мостове, по улиците или пред сградите на държавните институции. Особено тревожно е, че сред тях има и деца, бременни жени и болни. Въпросът е защо тези хора не са настанени в приюти за бездомни и толерират ли властите подобни незаконни временни селища.

Без санитарни помещения

Четиристотин души, включително 150 деца, стояха с дни пред кметството на един от парижките райони. В парка зад него съхнеха дрехи и одеяла, напоени от дъждовете и гръмотевичните бури. „Няма душове или санитарни помещения. В парка има само тоалетни, но това не е достатъчно", казва за ДВ Леа Песоно от хуманитарната организация „Утопия 56“. „Сама жена е трудно да ползва тези тоалетни. Ако не се организира в група, може да бъде изнасилена или нападната", казва една от жените в палатковия лагер.

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До средата на юли много от лагеруващите пред кметството живееха във временен приют край южната градска магистрала, изграден на паркинг на Службата за социална помощ, която трябва да осигури подслон на нуждаещите се. Но през лятото бяха съкратени 850 места за настаняване. После служителите проявяваха солидарност с хората, като им позволяваха да разпънат палатките си на паркинга.

Мигранти в безизходица

Адам живее на улицата от юли. Преди около 6 години той е пристигнал във Франция от Северна Африка с майка си. До неотдавна те живеели в запусната хотелска стая, предоставена им от държавата. „Спомням си, че когато пристигнахме, първото нещо, което майка ми направи, беше да избие дървениците по леглото", разказа детето. В крайна сметка се озовали на улицата. „Откраднаха ми мобилния телефон и парите, опитаха се и да ме изнасилят", оплаква се майката на Адам.

Често в приютите няма място дори за хора, които се намират в крайно затруднено положение. „След само четири дни ни изгониха. Бременна съм в петия месец. Преди няколко дни линейка ме откара в болницата, защото бях колабирала", казва пред камерата на ДВ друга жена от палатковия лагер, пожелала анонимност.

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Все по-често се виждат жени и семейства

Служителите на хуманитарни организации потвърждават, че ситуацията непрекъснато се влошава. „В миналото - преди десет години - почти никога не срещахме бездомни жени по време на нашите патрули. Рядко се виждаха деца или семейства. Сега това се случва редовно. Всеки социален работник ще го потвърди. Бебета, бременни жени и болни от рак - това не се виждаше по улиците преди", казва Натан Льокьо от "Утопия 56".

Дехидратация и умора, но също така инфекциозни заболявания и тежки хронични болести: лекарите в лагера предоставят първа медицинска помощ. Те са ангажирани от френска неправителствена организация, която обикновено работи в международни кризисни региони. Матиас Бингам от хуманитарната организация „Лекари на света“ говори за порочния кръг, в който се намират хората в тези лагери: „Те влошават здравето и социалното си положение, а интеграцията им е на практика невъзможна."

В северната част на Париж, под линия 2 на метрото, се намира друг лагер. Той съществува, макар и с прекъсвания, от повече от десетилетие и очевидно е толериран от властите. Стотици мъже живеят в него в изключително несигурни условия - в студ или пек. Един от бездомниците казва, че животът на това място е като в гроб – "имаш усещането, тук животът ти приключва".

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Защо Париж не успява да осигури подслон

Въпреки че град Париж финансира над 2000 легла в приюти, това съвсем не е достатъчно, казва за ДВ Офели Мадиние, председателка на Комитета по социалните въпроси на Париж. Тя припомня, че според преброяване от началото на тази година бездомните в Париж са около 4000 души. Задължение и отговорност на държавата е да предложи настаняване на всички, които живеят на улицата. В тази връзка тя обвинява държавата, че не изпълнява задълженията си. В средата на август властите се задействаха и решиха да разтурят лагера край южната градска магистрала. Неговите обитатели временно бяха премествани в провинцията.

„Не знам как ще се оправим. Синът ми скоро трябва да се върне на училище", казва притеснената майка на Адам. След евакуацията тя и синът ѝ са били преместени в парижко предградие за една седмица, откъдето обаче отново са били изгонени. Единствената им възможност е новият лагер пред кметството. Времето оттогава се влоши: само за една седмица на три пъти паднаха поройни дъждове и хората са принудени да спят подгизнали.

Деца, бебета и болни

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„Там има и много малки деца - дори бебета на по няколко месеца. Да спят с мокри одеяла е изключително опасно. Също се отнася и за болните", казва Леа Песоно от хуманитарната организация "Utopia 56".

Бечир Сакет от Общинския съвет на Париж уверява, че правят каквото могат. „Отворихме осем спортни зали в Париж, където настанихме 2600 души. И възнамеряваме да отворим още, ако не можем да намерим решение за хората тук".

Повечето от обитателите ще бъдат преместени в такива спортни зали – включително Адам и майка му. Междувременно различни градове, например Страсбург, осъдиха френската държава за отношението ѝ към бездомните.

Източник: Дойче веле