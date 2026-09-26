Къде да пътувате в Европа през 2027 г.? Ето кои са най-добрите дестинации

Световноизвестният издател на пътеводители Lonely Planet представи дългоочакваната си годишна селекция „Best in Travel“ за 2027 г., която традиционно задава тенденциите в туризма преди активния сезон за резервации. Престижният списък, съставен от глобалната мрежа експерти на издателството, е разделен на две категории – най-добрите места за посещение и най-добрите преживявания.

ОЩЕ: Все повече екскурзии в чужбина: Вече повече българи почиват зад граница, отколкото чужденци идват у нас

Наред с екзотични кътчета в Нова Зеландия и Малдивите, тазгодишната селекция отделя специално внимание на европейските съкровища, приканвайки пътешествениците към по-осъзнати и разнообразни маршрути далеч от масовия туризъм.

Скритите съкровища и нови хоризонти

Вместо пренаселените туристически мегаполиси, класацията залага на дестинации с автентична атмосфера. Сред тях е италианският регион Венето, където експертите съветват пътешествениците да разгледат величествените Доломити, езерото Гарда и градове като Верона и Падуа, вместо да се струпат само в каналите на Венеция.

В Хърватия пък се откроява Шибеник – един от най-старите градове на адриатическото крайбрежие, който пленява посетителите с впечатляваща архитектура и изискана кулинария.

Любителите на историята могат да се насочат към испанския град Леон по поклонническия път „Камино за Сантяго“, известен със своята готическа архитектура и творенията на Антони Гауди.

ОЩЕ: 1 млн. пътувания през юли, българите са почивали най-много в Гърция

За почитателите на по-хладните почивки перфектният избор е шведската „Ривиера“ в лицето на градовете Сканор-Фалстербо, които предлагат забавяне на темпото и девствени природни резервати, а германският Десау привлича ценителите на културата като синоним на легендарното движение „Баухаус“.

За любителите на активния туризъм и приключенията издателството препоръчва вълнуващи маршрути за следващата година, сред които се отличава 100-километровият поклоннически път на Свети Кътбърт в Шотландия и Североизточна Англия.

За автомобилни пътешествия отлична идея е френският „Път на Наполеон“, който през 2027 г. отбелязва своята 95-годишнина.

Почитателите на морските приключения пък могат да заложат на плаване из Еолийските острови в Италия, изследване на вековната история в Гърция или на живописния фийорд Килари по протежението на ирландския „Уайлд Атлантик Уей“.