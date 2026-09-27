Правителството добре да помисли за "пъдарите на петрол"

Думите от заглавието са на бившия вицепремиер, а сега университетски преподавател проф. Даниела Бобева, изречени в предаването "Неделя" 150 по БНР. Според нея не може всеки ден кабинетът на Румен Радев да се измислят компенсации за подкрепа. "Имаме един голям проблем като пъдар на потребителите, защото хората нямат навика да свиват потреблението след ръста на цените", коментира проф. Бобева. Още: Защо не трябва да има компенсации за скъпите горива: Говори Михаил Кръстев (ВИДЕО)

Според нея колкото повече компенсации се дават, толкова повече хората нямат усещане за кризите.

Как реагира държавата?

"Държавата е плътно до хората, до уязвимите домакинства, семейства, до хората с ниски доходи. Българското правителство е плътно до индустрията и структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми", каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с пакета от мерки срещу високите цени на горивата, обещани по-рано през седмицата от премиера Румен Радев.

Друга мярка, която беше лансирана и от депутати на "Прогресивна Бълагрия", е премахване на акциза на пропан-бутана.

"Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво", обясни вицепремиерът Александър Пулев.

Относно пропан-бутана той уточни, че се изисква законодателна промяна, като в тесен синхрон с парламента, правителството се надява да получи подкрепа на парламентарните сили. Около 15 млн. евро ще бъде ефектът върху централния бюджет, като целта е да действа три месеца до края на годината.

На брифинга стана ясно, че над 550 хил. български граждани с ниски доходи ще бъдат директни бенефициенти на правителствена подкрепа.

"Предвидили сме мярка, която е наречена "инфлационен чек". Тя е предвидена за базова социална сигурност за уязвими хора с ниски доходи. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро. Директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи, които са обект на системата на социално подпомагане", обяви социалният министър Наталия Ефремова.

Изплащането ще бъде еднократно, без допълнителни заявления, по служебен път ще става директно по картите или чрез пощата, ще се администрира директно от Агенцията за социално подпомагане, като общият бюджет на мярката възлиза на 30 млн. евро.

Няма да се изисква притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават такива, а разходите за храна се покачват заради кризата в Близкия изток, като така двойно повече лица ще могат да се възползват от мярката.

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