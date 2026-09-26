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Украйна се похвали: Ударихме с ракети "Нептун" и дронове важен за руските ракети завод (ВИДЕО)

26 септември 2026, 14:24 часа 637 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Украйна се похвали: Ударихме с ракети "Нептун" и дронове важен за руските ракети завод (ВИДЕО)

Центърът за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно с украинските военноморски сили (ВМС), успешно е ударил Азовския оптико-механичен завод в Ростовска област. Според предварителна информация на СБУ, оптичните и леярските цехове, монтажният участък, галваничният цех и цехът за производство на печатни платки са понесли щети. По време на атаката срещу обекта са използвани украинските крилати ракети "Нептун", както и ракетите-дронове "Рута", "Паляница" и "Барс".

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Това предприятие е един от ключовите оптико-електронни обекти на руската корпорация "Тактическо ракетно въоръжение". Заводът произвежда радарни и инфрачервени самонасочващи се глави за управляеми ракети, термовизионни устройства и електронни системи за управляеми артилерийски снаряди. Има и попадения в жп цистерни с гориво и смазочни материали, пише в съобщението на СБУ в официалния канал в Телеграм на институцията.

Освен това, в Ростовска област е поразена руска зенитно-ракетна система "Панцир-С2". Отделно е уцелена и Илската рафинерия (на заглавната снимка) - попадения има както в инсталация за преработка, така и в парка с резервоари-цистерни - ОЩЕ: 645 дрона над Русия и удар по водеща рафинерия, Украйна пак вади тела изпод отломките (ВИДЕО)

"Тези удари са и отговор на терористичните атаки на противника срещу цивилни обекти в Украйна", уточняват изрично от СБУ.

Междувременно, по време на футболния мач между Украйна и Унгария беше издигнат транспарант с надпис "Спасете Олешки". Малкият град се намира на източния бряг на река Днепър, Херсонска област - руската армия не позволява на жителите му да се евакуират, стреля по хуманитарни конвои, опитващи се да помогнат, и там вече настъпва истински глад поради липса на продоволствия. В градчето има поне 2000 души - Още: Без храна цяло лято: Украински град е изправен до стената

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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