Украйна се похвали: Ударихме с ракети "Нептун" и дронове важен за руските ракети завод (ВИДЕО)

Центърът за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно с украинските военноморски сили (ВМС), успешно е ударил Азовския оптико-механичен завод в Ростовска област. Според предварителна информация на СБУ, оптичните и леярските цехове, монтажният участък, галваничният цех и цехът за производство на печатни платки са понесли щети. По време на атаката срещу обекта са използвани украинските крилати ракети "Нептун", както и ракетите-дронове "Рута", "Паляница" и "Барс".

Overnight attack on Azov in Russia’s Rostov region. Local monitoring channels reported missile strikes, possibly jet-powered drones. https://t.co/PL2Lt8H4Ls pic.twitter.com/hCrL4NYx98 — WarTranslated (@wartranslated) September 26, 2026

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Това предприятие е един от ключовите оптико-електронни обекти на руската корпорация "Тактическо ракетно въоръжение". Заводът произвежда радарни и инфрачервени самонасочващи се глави за управляеми ракети, термовизионни устройства и електронни системи за управляеми артилерийски снаряди. Има и попадения в жп цистерни с гориво и смазочни материали, пише в съобщението на СБУ в официалния канал в Телеграм на институцията.

Освен това, в Ростовска област е поразена руска зенитно-ракетна система "Панцир-С2". Отделно е уцелена и Илската рафинерия (на заглавната снимка) - попадения има както в инсталация за преработка, така и в парка с резервоари-цистерни - ОЩЕ: 645 дрона над Русия и удар по водеща рафинерия, Украйна пак вади тела изпод отломките (ВИДЕО)

"Тези удари са и отговор на терористичните атаки на противника срещу цивилни обекти в Украйна", уточняват изрично от СБУ.

Междувременно, по време на футболния мач между Украйна и Унгария беше издигнат транспарант с надпис "Спасете Олешки". Малкият град се намира на източния бряг на река Днепър, Херсонска област - руската армия не позволява на жителите му да се евакуират, стреля по хуманитарни конвои, опитващи се да помогнат, и там вече настъпва истински глад поради липса на продоволствия. В градчето има поне 2000 души - Още: Без храна цяло лято: Украински град е изправен до стената

At the Ukraine vs Hungary match, Ukraine national team fans held up "Save Oleshky".



Russian-occupied Oleshky in Kherson region is under a tight blockade. Around 2,000 people are stuck without food deliveries, running water, or electricity. Russian troops block evacuation routes… pic.twitter.com/ceHATNRTeE — WarTranslated (@wartranslated) September 26, 2026