Тръмп даде още една благословия на Путин и това е оскърбително: WSJ

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път пренебрегна фактите и даде нов толеранс на Владимир Путин, отправяйки покана към него да се присъедини към срещата на върха на Г-20, чийто домакин ще бъде Тръмп през декември. От началото на руската инвазия в Украйна Путин е персона нон грата сред световните лидери. Но Тръмп отново му прави подарък като на практика го реабилитира независимо от това, че Путин не дава никакви признаци, че е готов да прекрати войната. Нещо повече - Тръмп пренебрегва и предупрежденията на западните разузнавателни агенции, че Русия ескалира хибридната си война срещу членките на НАТО. Такива предупреждения се чуха не само от Европа, но и от американското разузнаване, както заявиха и членове на Конгреса, пише The Wall Street Journal.

Кокото и Тръмп да твърди, че завръщането на Путин в световната лидерска общност може да увеличи вероятността за прекратяване на войната, това няма изгледи да се случи, тъй като го чуваме от години. Путин не се отказва от фиксацията си да подчини напълно Украйна, независимо от бруталната цена, която това ще струва, включително и на Русия.

Подобен подарък Тръмп направи на Путин и през август 2025 г., когато го посрещна в Аляска. Единственото, което се случи тогава бе, че Путин просто се възползва от PR подкрепата на Тръмп и толкоз. Той не промени нито на йота целите си. Само накара Тръмп да изглежда глупаво, че си е помислил, че личните им връзки могат да повлияят на сметките на руския лидер, пише изданието.

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Затова поканата към Путин за срещата на върха на Г-20 е оскърбителна от морална гледна точка. И дори по-лошо - тя може да накара Путин да реши, че може да се измъкне безнаказано, ако атакува НАТО, заключава The Wall Street Journal.