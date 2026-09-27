Американски дрон пази папа Лъв XIV във Франция

Военновъздушните сили на Франция използват американския безпилотен летателен апарат MQ-9 Reaper за осигуряване на сигурността на папа Лъв XIV по време на посещението му в град Лурд, в югозападната част на страната, съобщи вестникът "Le Journal du Dimanche". Този безпилотен летателен апарат се използва в съчетание с хеликоптери "Fennec" и изтребители "Rafale", както и с разузнавателни самолети AWACS за наблюдение на града от въздуха. Още: Папата се намеси във войната на Тръмп с медиите само с едно изречение

Държавна защита за папата

Използването на толкова широк спектър от въздушни средства е необходимо за защита от безпилотни летателни апарати. Въпреки това във ВВС не отговориха на въпроса дали MQ-9 Reaper ще се използва за сваляне на потенциално опасен дрон, но увериха, че "няма да използват за тази цел изтребители Rafale".

Основното средство за борба с нелегалните безпилотни летателни апарати ще бъде потискането на радиосигнала и установяването на местоположението на пилота с цел последващото му задържане.

На сушата сигурността ще бъде осигурена от около 3 000 полицаи, жандармеристи и военни. Изданието отбелязва, че това е доста сложна задача, като се има предвид, че Лурд, където живеят около 13 000 души, през деня трябва да приеме до 200 000 гости.

От Ватикана уточняват, че мерките за сигурност са "същите, каквито винаги се предвиждат при пътуванията" на папата. При това папата на почти всички публични събития преминава пред вярващите в открит папамобил.

По-рано същата вечер папата пристигна в община Лурд, където се намира важно място за поклонение на Дева Мария. По-рано през деня той отслужи литургия в центъра на Париж, на която, според данните на пресслужбата на Светия престол, присъстваха 800 хиляди вярващи.

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