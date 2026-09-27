Спорт:

Как ще се справят регулаторите: Пазарът атакува, ръст в цените на почти всичко

27 септември 2026, 8:48 часа 696 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Как ще се справят регулаторите: Пазарът атакува, ръст в цените на почти всичко

Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), съобщава БТА. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,36% до 2,312 пункта спрямо 2,281 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса - 1,000 пункта е от 2005 г. Още: Или спокоен пазар, или протести: Заявката на КНСБ

Как ще се справят регулаторите?

Още: Асоциация "Активни потребители" обясни за високия ръст на цените

При зеленчуците през седмицата най-голямо е поскъпването при краставиците - с 22,61% до 1,60 евро за килограм, следвани от червените чушки - с 15,38% до 1,20 евро за килограм, и зелените чушки - с 13,31% до 1,00 евро за килограм. Вдига се цената на картофите - с 8,94% и те се търгуват по 0,64 евро за килограм, на доматите - със 7,89% до 1,47 евро за килограм, на тиквичките - с 4,94% до 0,85 евро за килограм. Поскъват също зелената салата - с 5,60% до 0,66 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 1,31% до 0,58 евро за килограм. Намаление се отчита при зелето - с 5,02% до 0,52 евро за килограм, и при морковите - с 3,03% до 0,64 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват прасковите - с 12,37% до 1,34 евро за килограм. Цената на гроздето е нагоре с 2,19% до 1,40 евро на килограм, на ябълките - с 5,62% до 1,08 евро за килограм. Поевтиняват лимоните - с 0,76% до 1,63 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се покачва с 0,62% до 6,10 евро за килограм, а на кашкавала тип "Витоша" е надолу с 0,48% до 9,40 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3% масленост) е по-евтино с 3,95% до 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поскъпва с 2,56% до 1,20 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,49 евро за брой, което е ръст в цената от 2,94%. Замразеното пилешко месо поевтинява с 3,16% до 3,53 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се предлагат по 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,31% нагоре до 1,61 евро за килограм, на зрелия фасул - с 4,26% до 2,14 евро за килограм, на лещата - с 3,37% до 2,07 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава също при захарта - с 1,39% до 0,91 евро за килограм, при брашното тип 500 - с 4,62% до 0,68 евро за килограм. Поевтинява олиото - с 1,42% до 1,73 евро за литър.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Парламентът затегна контрола върху цените, КЗП получава нови правомощия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
КЗК КЗП Пазаруване цени на храните ръст на цените цена на храната
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес