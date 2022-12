Италия, Германия и Литва обявиха нова военна помощ за Украйна

Обещаната помощ за Украйна от съюзниците става все по-силна с наближаването на зимата. Италия, Германия и Литва обявиха през изминалото денонощие каква нова подкрепа ще окажат на Киев в защитата срещу руската агресия.

В четвъртък италианското правителство на Джорджа Мелони прие указ, който му позволява да продължи да снабдява Украйна с оръжие през цялата следваща година, без да иска официално одобрение от парламента за всяка нова доставка. Това съобщиха правителствени източници след заседание на кабинета, цитирани от „Кориере дела Сера“ и „Ройтерс“.

The Council of Ministers of #Italy approved a decree extending the term of arms supplies, including anti-aircraft systems, to #Ukraine until December 31, 2023.



📰 Corriere della Sera. pic.twitter.com/DhgrmPRZbw — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2022

Този ход е следствие от уверенията на новия министър-председател Мелони, че нейната администрация ще продължи да подкрепя Киев въпреки разногласията по този въпрос в управляващата дясна коалиция. В нея влизат още партиите на Силвио Берлускони и Матео Салвини.

Указът, с който агенция „Ройтерс“ разполага и който влиза в сила незабавно, но изисква потвърждение от парламента в рамките на два месеца, удължава срока на действие на споразумение, въведено от бившия премиер Марио Драги. Този срок щеше да изтече на 31 декември 2022 г. Подробностите за военните доставки на Италия за Украйна са поверителни, но миналия месец представител на управляващата коалиция заяви, че Рим подготвя нова пратка, включваща системи за противовъздушна отбрана, които Киев е поискал.

Вчера вестник La Repubblica съобщи, че Италия ще предостави на Украйна четири батареи от "старото поколение" на зенитно-ракетната система Aspide - всяка с по 18 ракети, в комплект с радари. Според медията - доставката може да бъде одобрена в края на декември или началото на януари.

По-рано тази седмица правителството се опита да удължи срока на действие на закона за доставките на оръжие за Украйна чрез изменение на несвързан с него указ, който минаваше през парламента, но го оттегли след оплаквания от страна на опозицията.

Междувременно Германия е предала на Украйна безпилотни плавателни съдове, няколко танка за полагане на мостове и десетки превозни средства за защита на границата като част от новата си военна помощ. Изявлението беше публикувано в уебсайта на германското правителство. Най-впечатляващото от помощта са нови 7 самоходни гаубици "Гепард".

Освен това оборудването, доставено на Украйна през последните няколко дни, включва 3 танка Beaver за полагане на мостове, 8 безпилотни кораба (два от тях бяха прехвърлени на Украйна по-рано), 12 автомобила за защита на границата (общо 65 такива вече са предоставени), 4000 спални чувала - в допълнение към доставените по-рано 10 000, резервни части за хеликоптери Ми-24 и 30 линейки.

Germany provided Ukraine with a new package of military assistance



It includes:

7 "Gepard" self-propelled anti-aircraft gun

3 BIBER bridge-building machines

8 surface drones

12 border guard vehicles

4,000 sleeping bags

Spare parts for Mi-24

30 ambulances

100,000 first-aid kits pic.twitter.com/42x7R1ml5p — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2022

Литва ще изпрати на Украйна 25 хиляди комплекта зимно облекло за военните, според 24 Kanal. Министерството на отбраната във Вилнюс ще закупи топли дрехи за украинската армия на стойност над 2 млн. евро.

#Lithuania will provide #Ukraine with 25 thousand sets of winter clothing for the military



The Ministry of Defense will purchase warm clothing worth more than €2 million.



📰24 Kanal pic.twitter.com/wQAEeNeJdY — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2022

А каква военна помощ ще предостави България на Украйна? Четете тук:

ОЩЕ: "Списъкът е дълъг и сериозен": Ясно е вече въоръжението, което България ще предостави на Украйна