Популизъм или раздор в кабинета: ГЕРБ предупреди за разнопосочните сигнали за Украйна (ВИДЕО)

"Не знам с коментарите по кое изказване да започна, защото ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи - те са едни, а тези на Министерство на отбраната и на премиера, са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешнополитическа употреба, популистки, се говори друго", каза бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев пред медиите в парламента във връзка решението на министъра на отбраната да спре оръжията за Украйна.

Георг Георгиев заяви, че това, което трябва да се има предвид, че всяко политическо решение има своите реални икономически измерения.

"Поставяме под заплаха не само стратегическото позициониране на България, но и ползата за нашата икономика и бюджет", заяви Георгиев.

Как ще рефлектира върху отбранителната индустрия?

"Това, което правим като политически избор, нали не си представяме, че няма да рефлектира и върху нашата отбранителна индустрия", каза той.

Георгиев обърна внимание, че именно заради подкрепата за Украйна компаниите купуват от нас отбранителна продукция. "Нали не си представяме, че ако нарушим тези отношения, ще се запаз итози тренд", добави още Георгиев.

България излъчва разнопосочни сигнали

Според него правителството рискува да наруши решенията на Народното събрание.

"Начинът, по който ние сме позиционирани на Източния фланг на НАТО, в общата европейска архитектура за сигурност, се поставя на карта. България излъчва много разнопосочни сигнали", смята още Георгиев.

Той добави още, че България няма да започне да се намира на по-безопасно място на картата.

Нищо досега не е било в ущърб на страната

Той е категоричен, че България нищо не е правила в свой ущърб, каквато е тезата на властта.

"Спомняте си средствата, които дойдоха от Дания - 200 млн. евро. Ако съберем сумите на всичко, кеото до момента България е получила дали на отбранителна продукция, дали на средства, те надхвърлят милиард", добави още Георгиев. ОЩЕ: "Вече сме дали достатъчно": Радев обвърза спирането на оръжието за Украйна с европейското ни бъдеще