4 гола и без победител: Новакът в Първа лига пропиля отличен шанс да се отлепи от дъното

Отборите на Дунав Русе и Ботев Враца не излъчиха победител от срещата си край Дунава. Двата тима завършиха наравно 2:2 в мач от десетия кръг на Първа лига. "Драконите" започнаха по-силно и поведоха рано в резултата, а след това удвоиха аванса си. В добавените минути на първото полувреме "лъвовете" от Враца намалиха изоставането си, а в последния възможен момент от срещата си осигуриха и точката с гол в 90-а минута.

4-гола в Русе между Дунав и Ботев Враца

Двубоят започна с натиск на Дунав Русе, който се превърна в гол още в 9-а минута. Тогава Джордан Сейнт-Луис се разписа с глава, след като бе оставен напълно непокрит в наказателното поле. В 27-ата минута Сейни Санянг пропиля отлична възможност да върне Ботев Враца в мача и скоро бе наказан за това. Няма и десет минути по-късно Валиньо завърши отлична атака на "драконите" за 2:0. В добавеното време на първата част врачани все пак стигнаха до попадение. Сейни Сенянг се реваншира за предния си пропуск и реализира с глава за 2:1 след корнер.

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Второто полувреме беше по-спокойно и не предложи много положения. В 70-минута се стигна до първата по-опасна ситуация, при която стражът на Дунав Георги Китанов отрази удар на Радослав Цонев. Футболистите на Ботев Враца все пак изчакаха своя момент и измъкнаха максимума от гостуването си в Русе. В 90-а минута резервата Касим Хаджи отбеляза изравнителното попадение за крайното 2:2.

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