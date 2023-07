Израелски кораб първи проби зърнената блокада на Русия. Съпровождал го е американски самолет?

Както по-рано днес писахме, три кораба - Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, съоветно под израелски, гръцки и турско/гръцки флагове, днес обявиха по системата за автоматична дестинация директен курс към Украйна без руският Черноморски флот да ги спре.

По-ранните снимки показаха корабите прекосяващи турските проливи и след това Черно море. Но последните скрийншотове, публикувани във военния блог Militarnyi, показват как израелският Ams1 вече е навлязъл в Дунав, реално пробивайки окончателно руската блокада на Черно море, наложена с бомбардировките на одеското пристанище от 25 юли насам.

Според Flightradar корабите са били защитени от американски самолет П8 "Посейдон", специално разработен за шпионски мисии и "лов на кораби и подводници", като той е заредил гориво над Румъния. Самолетът е бил придружаван и от разузнавателен дрон Forte12 RQ-4.

Освен това снимките показват още четири кораба, които следват Ams1 и или са пуснали котва вече, или скоро ще се закотвят в дунавските пристанища.

I initially posted this as well. But taking a closer look those ships have joined the queue in Sulina, Romania like many other vessels. They have not entered Ukrainian waters. https://t.co/O4mU0dBYul pic.twitter.com/O76IpAYgYN