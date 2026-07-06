Финландия, Полша и Прибалтика се подготвят спешно да отблъснат руска атака

Страните по източния фланг на НАТО бързо се подготвят за евентуален конфликт с Русия на фона на несигурността относно бъдещата военна подкрепа от страна на САЩ, съобщава Politico. Кореспондентите на брюкселското издание са посетили три участъка от източната граница на Европа - във Финландия, Полша и Литва (в близост до Сувалкския коридор) и са стигнали до заключението, че навсякъде се ускоряват усилията за укрепване на отбраната.

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Как Финландия, Полша и Литва се пазят от Русия?

Според обширния материал за "трите най-уязвими участъка" от източния фланг на Алианса войната в Украйна и неясните сигнали от администрацията на президента Доналд Тръмп относно дългосрочния ангажимент на САЩ към НАТО карат европейските съюзници да разчитат все повече на собствените си сили. Страните по границата с Русия инвестират милиарди евро в укрепления, ново въоръжение, дронове, резервисти и модерни отбранителни системи.

Финландия разчита на концепцията за „тотална отбрана“, изграждана десетилетия наред. Страната поддържа задължителна военна служба, голям резерв и способност за бърза мобилизация на стотици хиляди военнослужещи. Финландските власти подчертават, че макар членството в НАТО да е ключово, страната трябва да бъде готова да понесе първия удар самостоятелно, преди съюзниците да се намесят.

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Авторите отбелязват, че Финландия е „изградила отбраната си въз основа на предположението“ за евентуална руска инвазия. Дори след присъединяването си към НАТО през 2023 г. Хелзинки продължава да разглежда Алианса като подкрепа за собствената си отбрана, а не като неѝн заместител, посочват те.

Снимка: финландска армия, Getty Images

Полша изгражда мащабната отбранителна система „Източен щит“ по границите с Беларус и руския ексклав Калининград. Проектът включва противотанкови препятствия, окопи, сензори, дронове и нови системи за борба с безпилотни летателни апарати. Варшава вече отделя близо 5% от БВП за отбрана годишно и продължава ускорено да модернизира армията си, която се превръща в една от най-силните в Европа.

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Литва и останалите балтийски държави - Латвия и Естония - залагат на тясното сътрудничество със съюзниците. Те изграждат Балтийската отбранителна линия с бункери, противотанкови съоръжения и други препятствия, но признават, че националните им армии не могат сами да се противопоставят на евентуална руска атака. Затова ключова роля играят постоянното присъствие на съюзнически войски и предстоящото разполагане на германска бригада в Литва. Командващият въоръжените сили на Литва Раймундас Вайкшнорас признава, че страната не претендира, че може да се защити сама.

Според експерти, цитирани в материала на Politico, основната цел на тези отбранителни мерки не е да спрат напълно евентуално руско настъпление, а да го забавят достатъчно, за да позволят на НАТО да разположи подкрепления. Общият извод е, че Европа постепенно се адаптира към нова реалност, в която трябва да бъде значително по-подготвена да защитава сама сигурността си, дори при по-ограничена американска подкрепа.

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