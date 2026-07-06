10 от 10: Най-голямата стратегическа рафинерия на Русия е в пламъци - 2700 км не са пречка за Украйна (ВИДЕО)

Последната от 10-те най-големи руски рафинерии, която все още беше успяла да се спаси от украинските дронове през 2026 година - тази в Омск, вече влезе в черния списък на поразените от далекобойните украински въздушни удари. Видеокадри от мястото на събитието ясно показват какво се е случило на 2700 километра от границата между Украйна и Русия - ОЩЕ: Киев гори, но Украйна също атакува: Пожари в Крим и при рафинерията в Ярославъл (ВИДЕО)
❗️The day has come! Ukraine's Defense Forces struck the Omsk Oil Refinery, with upgraded FP-1 drones said to have hit the ELOU-AVT-11 crude distillation unit more than 2,500 km from the Ukrainian border. The unit has a reported processing capacity of 8.4 million tonnes of crude… pic.twitter.com/7Wwb3Rhc5K— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026
Record-distance strike: Ukraine hit Omsk oil refinery — the largest in Russia — located 2,700 km from Ukrainian territory. pic.twitter.com/HiicAABzos— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
Омската рафинерия преработва годишно 21 млн. тона суров петрол - а по първоначални данни на украинския мониторингов канал Exilenova+ най-вероятно е уцелена преработваща инсталация, чийто годишен капацитет на преработка е 8,4 млн. тона петрол, това сочат геолокализираните кадри от пожара - ОЩЕ: Войната донесе черни дни за Русия: Кризата с бензина повлича цялата икономика
Рафинерията обаче беше уцелена от Украйна през 2024 година - тогава украинската военна индустрия беше доста по-назад като възможности - ОЩЕ: След взрив: Най-голямата руска петролна рафинерия работи с половин капацитет? (ВИДЕО)
"Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия свалиха вражески безпилотни летателни апарати над Омска област. Последиците от атаката се разследват. Доверявайте се само на проверени източници. Моля, не се приближавайте до останки и не правете снимки или видеоклипове", гласи първото съобщение в официалния канал в Телеграм на губернатора на Омска област Виталий Хоценко. Вече във второто с половин уста има признание за случилото се: "Няколко дрона успяха да достигнат северния индустриален център на Омск. Службите за спешна помощ предприемат необходимите мерки за смекчаване на последствията".
Потвърдено - два танкера с бензин за Крим горят в Азовско море
Междувременно "Птиците на Мадяр", елитното украинско звено за работа с военни дронове, публикуваха видеокадри от успешна атака, с която са подпалили два танкера, превозващи бензин за Крим през Азовско море - Още: Пак украински огън изгаря Санкт Петербург. Данни за пламнали танкери с бензин за Крим, Русия говори за уцелен ракетен завод (ВИДЕО)
Confirmed. Ukraine's 414th "Magyar's Birds" Brigade claimed overnight strikes on 47 military targets, including two fuel tankers carrying fuel to Crimea in the Sea of Azov, two S-400 launchers in Crimea and Bryansk region, a Nebo-U radar, and an oil depot in Kerch. The brigade… https://t.co/cETQN3KHyG pic.twitter.com/mpb2Rzj0RO— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026