Войната в Украйна:

10 от 10: Най-голямата стратегическа рафинерия на Русия е в пламъци - 2700 км не са пречка за Украйна (ВИДЕО)

06 юли 2026, 14:55 часа 1274 прочитания 1 коментар
Снимка: Exilenova+/Телеграм
10 от 10: Най-голямата стратегическа рафинерия на Русия е в пламъци - 2700 км не са пречка за Украйна (ВИДЕО)

Последната от 10-те най-големи руски рафинерии, която все още беше успяла да се спаси от украинските дронове през 2026 година - тази в Омск, вече влезе в черния списък на поразените от далекобойните украински въздушни удари. Видеокадри от мястото на събитието ясно показват какво се е случило на 2700 километра от границата между Украйна и Русия - ОЩЕ: Киев гори, но Украйна също атакува: Пожари в Крим и при рафинерията в Ярославъл (ВИДЕО)

Омската рафинерия преработва годишно 21 млн. тона суров петрол - а по първоначални данни на украинския мониторингов канал Exilenova+ най-вероятно е уцелена преработваща инсталация, чийто годишен капацитет на преработка е 8,4 млн. тона петрол, това сочат геолокализираните кадри от пожара - ОЩЕ: Войната донесе черни дни за Русия: Кризата с бензина повлича цялата икономика

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Рафинерията обаче беше уцелена от Украйна през 2024 година - тогава украинската военна индустрия беше доста по-назад като възможности - ОЩЕ: След взрив: Най-голямата руска петролна рафинерия работи с половин капацитет? (ВИДЕО)

"Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия свалиха вражески безпилотни летателни апарати над Омска област. Последиците от атаката се разследват. Доверявайте се само на проверени източници. Моля, не се приближавайте до останки и не правете снимки или видеоклипове", гласи първото съобщение в официалния канал в Телеграм на губернатора на Омска област Виталий Хоценко. Вече във второто с половин уста има признание за случилото се: "Няколко дрона успяха да достигнат северния индустриален център на Омск. Службите за спешна помощ предприемат необходимите мерки за смекчаване на последствията".

Потвърдено - два танкера с бензин за Крим горят в Азовско море

Междувременно "Птиците на Мадяр", елитното украинско звено за работа с военни дронове, публикуваха видеокадри от успешна атака, с която са подпалили два танкера, превозващи бензин за Крим през Азовско море - Още: Пак украински огън изгаря Санкт Петербург. Данни за пламнали танкери с бензин за Крим, Русия говори за уцелен ракетен завод (ВИДЕО)

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Омск танкери война Украйна руска рафинерия атака с дронове руски бензин
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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