Като бивш таксиметров шофьор Путин отлично разбира в какъв бензинов капан е

Като бивш таксиметров шофьор от Санкт Петербург, Владимир Путин отлично разбира колко е важно разходите за гориво в страната да се поддържат ниски. Това оказва влияние върху цялата икономика. А украинците го разбират още по-добре. Те вече не просто атакуват нефтените рафинерии на Русия, лишавайки я от този важен ресурс, но и засилиха ударите си срещу родния град на диктатора - Санкт Петербург, което има символично значение (отломки от дрон бяха открити дори в двора на двореца Петерхоф - руския Версай, построен по заповед на Петър I). Да не говорим, че това е изключително унижение за Путин. Това се казва в статия на анализатора Джонатан Сингх за The iPaper.

Този уикенд отново имаше мащабен удар по втория по големина руски град след като преди по-малко от месец украинците бомбардираха петролния терминал там точно по време на Икономическия форум, известен като руския Давос, с който Путин целеше да привлече чуждестранни инвестиции.

Най-скъпото на сърцето за Путин и безсилието му да го защити

С мощните си удари Украйна увеличава както материалните, така и политическите разходи за войната на Путин. Кремъл е изправен пред трудни решения накъде да мести системите си за противовъздушна отбрана, които в голямата си част сега са съсредоточени в Москва.

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На практика Украйна показа, че Путин не е в състояние да защити най-големите си градове и особено най-скъпия на сърцето си Санкт Петербург, където е роден и който е бил в продължение на два века историческата столица на Руската империя.

Това е повратна точка във войната, смята Мелани Гарсън, доцент по международна сигурност в University College London. Виждаме бързо развитие на украинската отбранителна промишленост и последователно прилагане на много ясна стратегия, която дава плодове, казва тя.

Ударите по Санкт Петербург изправят Путин пред много трудни въпроси, казва авторът на статията Джонатан Сингх. "Ако домът ви е застрашен и вие не можете да защитите това място, което има толкова голямо психологическо значение за вас и нацията, тогава как можете да спечелите войната и как ще защитите останалата част от страната?", пише той.

Отделно задава и въпроса как това влияе на руския елит, какви загуби понася той и какъв натиск започва да упражнява върху Путин.

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Марк ДеВор, старши преподавател в Училището по международни отношения към Университета на Сейнт Андрюс и асоцииран член на Съвета по геостратегия, изрежда трите основни стълба на украинската стратегия:

Разрушаване на военната икономика на Русия чрез атаки срещу нефтената и газовата инфраструктура;

Прекъсване на руската логистична подкрепа за войските на фронта;

Удари по руска територия, за да се демонстрира на руския народ, че той също е част от войната и че войната ще го засегне лично.

И още една подробност - времето на украинските атаки от изминалия уикенд е точно в навечерието на срещата на върха на НАТО в Турция, която по всяка вероятност ще се фокусира върху прекратяването на войната. Решението, което може да бъде взето на тази среща със съгласието на американския президент Доналд Тръмп, може би ще е от решаващо значение.

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Междувременно ето каква е обстановката в Русия днес, 6 юли. В руския телеграм канал "Руссий лебедь" има предупреждение, гласящо:

"ВНИМАНИЕ, ТРЕВОГА

В цялата Руска федерация може да бъде обявено ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ поради атаки от СТОТИЦИ дронове на украинските въоръжени сили.

Опитайте се да си останете вкъщи и да сте в течение с цялата информация за атаките в специалните Telegram канали. Абонирайте се: ((следват изброени канали за всички руски градове, започвайки с Москва и Санкт Петербург, в които потребителите могат своевременно да се информират за атаките)"

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI