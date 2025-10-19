Властта предпочете да мълчи: Жени Марчева остана без министър по темите за бюджета и еврозоната

Столът, предназначен за представител на изпълнителната власт, остана демонстративно празен в неделното издание на политическото предаване "Защо, господин министър?". Това се случва в безпрецедентна политическа обстановка, само дни след като реч на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предизвика трус в управляващата коалиция, доведе до отмяна на заседанието на Министерския съвет и изпрати депутатите в неочаквана ваканция.

В своето встъпление водещата на предаването Жени Марчева определи отсъствието на министър като "прецедент", припомняйки, че предаването, което се излъчва от bTV, е преминало "през далеч по-турбулентни политически времена на оставки, несигурност и служебни правителства".

Тя подчерта, че целта на формата не е да обслужва властта, а да дава платформа за диалог по важните за гражданите теми. "В този смисъл, „Защо, господин министър“ не е предаване за Министерския съвет, а предаване за всеки един от вас, който ходи на работа, плаща си данъците и го е грижа накъде върви държавата ни", заяви тя в ефир.

Водещата отправи директно послание към управляващите, че мълчанието не може да спре обществения дебат. "Общественият разговор за това няма как да спре, дори когато властта предпочита да мълчи. В това според мен е смисълът на журналистиката – да поддържа този разговор напълно жив", категорична бе тя.

Отсъствието на представител на кабинета идва на фона на напрежение в управляващото мнозинство, провокирано от критиките на Бойко Борисов към коалиционните партньори и към собствената му парламентарна група. Последвалата политическа несигурност спря работата както на законодателната, така и на изпълнителната власт по-рано през седмицата.

Гост имаше

Въпреки отсъствието на министър, предаването продължи с гост бившия вицепремиер Даниела Бобева. На дневен ред бяха поставени ключови за страната теми като приемането на бюджета за следващата година и предстоящото членство в еврозоната – въпроси, които по думите на водещата "няма как да сложим на пауза". Най-важното от мнението на Бобева - че още не сме толкова зле с бюджета, но удържането на разходите ще е най-трудно.

