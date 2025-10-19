Първо с юмрук, сега със своята кола: Радев отвори нов фронт срещу управляващите (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев се появи с личния си автомобил в Смолян, за да посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок. Този ход, определен като безпрецедентен, предизвика вълна от коментари и анализи, вариращи от обвинения в популизъм до похвали за проявената солидарност.

Политическият жест: Солидарност или популизъм?

Решението на държавния глава да не използва служебен автомобил от Националната служба за охрана е в отговор на приетите от управляващото мнозинство промени в Закона за НСО. С тях беше отнето правото на администрацията на президентството да ползва транспорт от службата. В писмо до началника на НСО, Радев заявява, че ще пътува с личния си автомобил в знак на солидарност със служителите си, които са "принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти". Но заявеното в писмото намерение на Радев беше за 20-ти октомври - той обаче действа ден по-рано.

Този акт на президента беше посрещнат с аплодисменти от граждани в Смолян, което може да се тълкува като одобрение за опита му да се представи като "човек от народа". От друга страна, политически анализатори като Георги Харизанов определиха действията на Радев като "отчаян ход" и "евтина заигравка", целяща да предизвика популистка вълна.

Реакции от политическия спектър

Промените в закона бяха инициирани от Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало", който аргументира предложението си с кадри от кортеж на президента във Варна, състоящ се от седем автомобила. От "ДПС-Ново начало" дори предложиха законодателни промени, които да позволят на президента, премиера и председателя на Народното събрание да се отказват от лична охрана. Според тях, Радев "трябва да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект".

Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната - Демократична България" коментира, че всички политици, с изключение на президента, премиера и председателя на парламента, трябва да се откажат от служебните си автомобили и да използват лични.

Експертни мнения: Рискове за сигурността

Експертът по сигурност Румен Ралчев предупреди, че решението на президента да използва личния си автомобил крие сериозни рискове. Според него, автомобилите на НСО са специално оборудвани и бронирани, за да гарантират сигурността на държавния глава, докато личният му автомобил не може да осигури същото ниво на защита. Ралчев подчертава, че подобен прецедент, в който държавен глава се отказва от служебен автомобил, не е имало в новата история на България.

В крайна сметка, появата на президента Радев с личния му автомобил се превърна в многопластов политически акт, който постави редица въпроси - за границите на популизма, за сигурността на държавния глава и за политическата култура в страната. Последвалите коментари и реакции очертаха ясно разделителните линии в българското общество и политическия елит.

