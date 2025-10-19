В Левски има мъже с характер! "Сините" дръпнаха на върха с изключителен обрат срещу Черно море

Левски постигна изключително важен успех с 3:1 при визитата си на Черно море в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. На "Тича" Селсо Сидни изведе домакините напред в резултата в средата на първото полувреме. След почивката "сините" бяха пределно мотивирани. Мустафа Сангаре блесна с две попадения с глава, а появилият се от скамейката Борислав Рупанов добави едно. Отборът на Хулио Веласкес събра 29 точки на върха в класирането - на 6 пред Лудогорец. "Орлите" обаче са с мач по-малко.

Левски обърна Черно море!

Срещата стартира динамично, а двата отбора играеха твърдо от първата минута. В 12-ата минута Вуцов улови хубаво воле на Педро. Малко по-късно стражът на гостите пак се справи без проблеми с противников опит. В средата на полувремето изстрел на Марин Петков рикошира и излезе в корнер. При центрирането от него Димитров не намери целта.

В 23-тата минута Лазаров напредна с топка в крака и шутира. Вуцов изби, но Сидни се ориентира добре и направи добавка за 1:0. Попадението придаде импулс в играта на Черно море. Светльо Вуцов пак трябваше да се намесва. В 35-ата минута Майкон изтърва невероятна възможност от чиста позиция, като стреля в аут. До почивката Педро и Сидни записаха точни удари.

Два гола за Сангаре!

През втората част "сините" показаха друго лице. В 48-ата минута Мазир Сула не съумя да вкара, останал сам срещу Пламен Илиев! Вихрушката пред стража на "моряците" продължи. Петков пропусна с глава, а Бурас уцели греда. В 55-ата минута логичното се случи. Сула центрира от корнер към Сангаре, който реализира с глава.

Малийският таран се превърна в герой в 65-ата минута, когато с помощта и на късмет пак вкара с глава за 1:2, за да взриви гостуващата агитка. Не след дълго гол на Лазаров бе отменен заради засада. Златев пък направи два големи пропуска от страхотни позиции, като при втората бе на 3-4 метра от вратата. В заключителната фаза Рупанов засече подаване от ъглов удар на Рилдо за крайното 1:3.

