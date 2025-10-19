Илиан Илиев посочи как Черно море можеше да спъне Левски на "Тича"

Наставникът на Черно море Илиан Илиев коментира загубата на неговия тим от Левски в мач от 12-ия кръг на Първа лига на "Тича". Футболистите на "моряците" се ориентираха по-добре в срещата и поведоха в резултата чрез гол на Сидни в 23-а минута. За нещастие на Илиан Илиев обаче те допуснаха обрат и загубиха с 1:3 след две попадения на Мустафа Сангаре и едно на Борислав Рупанов.

Илиан Илиев остана доволен от представянето на варненци

"Доволен съм от начина, по който футболистите играха през първото полувреме и последните 20 минути. Когато загубиш мач, в който имаш 11 точни удара срещу Левски, не можем да сме доволни. Футболът обаче се брои на голове. Допуснахме попадения от две статични положения и центрирания, при положение че имаме доста високи играчи. Бяхме заиграли за кратко с трима централни защитници, което не се отрази добре. Това обаче не отнема желанието ни да играем футбол и да пресираме", започна Илиев. "През последните минуто създадохме две ситуации, през останалото време бяхме по неуверени. Може би, ако бяхме вакарали втори гол, трудно щяхме да загубим."

"През първото полувреме бяхме по-добрият отбор. Дали ние дадохме инициативата или Левски си я взеха – може би второто. Вероятно това беше най-добрият ни мач от гледна точка на футболни аргументи, и то срещу силен съперник. Но на такова ниво грешките се отразяват в резултата", добави Илиев.

"Може би трябваше да изиграем мача по-умно. Тръгнахме да играем атака за атака и ни обърнаха. След това имахме две ситуации, в които можехме да изравним, но Левски затвори мача с втори гол след корнер. Нищо не можем да направим. Важно е да знаем, че имаме офанзивен план, но трябва и концентрация при статичните положения, защото Левски има доста високи футболисти. Като самочувствие може, но резултатът не е добър. Трябва да коригираме грешките, които допуснахме", завърши наставникът на "моряците"

ОЩЕ: "Скандалният" Вуцов вбеси футболистите на Черно море с демонстрация след победата на Левски