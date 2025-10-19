Войната в Украйна:

Илиан Илиев посочи как Черно море можеше да спъне Левски на "Тича"

19 октомври 2025, 20:06 часа 480 прочитания 0 коментара
Илиан Илиев посочи как Черно море можеше да спъне Левски на "Тича"

Наставникът на Черно море Илиан Илиев коментира загубата на неговия тим от Левски в мач от 12-ия кръг на Първа лига на "Тича". Футболистите на "моряците" се ориентираха по-добре в срещата и поведоха в резултата чрез гол на Сидни в 23-а минута. За нещастие на Илиан Илиев обаче те допуснаха обрат и загубиха с 1:3 след две попадения на Мустафа Сангаре и едно на Борислав Рупанов. 

Илиан Илиев остана доволен от представянето на варненци

"Доволен съм от начина, по който футболистите играха през първото полувреме и последните 20 минути. Когато загубиш мач, в който имаш 11 точни удара срещу Левски, не можем да сме доволни. Футболът обаче се брои на голове. Допуснахме попадения от две статични положения и центрирания, при положение че имаме доста високи играчи. Бяхме заиграли за кратко с трима централни защитници, което не се отрази добре. Това обаче не отнема желанието ни да играем футбол и да пресираме", започна Илиев. "През последните минуто създадохме две ситуации, през останалото време бяхме по неуверени. Може би, ако бяхме вакарали втори гол, трудно щяхме да загубим."

Хулио Веласкес и Илиан Илиев

"През първото полувреме бяхме по-добрият отбор. Дали ние дадохме инициативата или Левски си я взеха – може би второто. Вероятно това беше най-добрият ни мач от гледна точка на футболни аргументи, и то срещу силен съперник. Но на такова ниво грешките се отразяват в резултата", добави Илиев.

"Може би трябваше да изиграем мача по-умно. Тръгнахме да играем атака за атака и ни обърнаха. След това имахме две ситуации, в които можехме да изравним, но Левски затвори мача с втори гол след корнер. Нищо не можем да направим. Важно е да знаем, че имаме офанзивен план, но трябва и концентрация при статичните положения, защото Левски има доста високи футболисти. Като самочувствие може, но резултатът не е добър. Трябва да коригираме грешките, които допуснахме", завърши наставникът на "моряците"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Скандалният" Вуцов вбеси футболистите на Черно море с демонстрация след победата на Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Левски Илиан Илиев ПФК Черно море Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес