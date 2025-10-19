Най-важните новини за деня: 19 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 октомври.

ПУТИН НАДХИТРИ ЗЕЛЕНСКИ И ПАК ПРАЩА ТРЪМП ЗА ЗЕЛЕН ХАЙВЕР

Надеждите на украинците, че американският президент Доналд Тръмп най-после окончателно ще застане на тяхна страна, отново бяха разбити. Както заяви един британски дипломат: "Това е сурово напомняне, че макар руснаците често да са груби и непохватни, те могат да бъдат и изненадващо сръчни. Този път те надхитриха Зеленски и няма смисъл да го крием".

РАЗМЯНА НА ТЕРИТОРИИ: ПУТИН С ОБНОВЕНО ИСКАНЕ ПРЕД ТРЪМП. ЦЕНАТА НА 0,4% УКРАИНСКА ЗЕМЯ Е 100 000 УБИТИ РУСНАЦИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл потвърди отново своите изисквания във връзка с войната в Украйна, които се свеждат до пълна капитулация на по-малката съседка на Русия - този път това дойде като отговор на предложението за мир на американския президент Доналд Тръмп от 17 октомври. Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев коментира в социалните мрежи на английски и руски език призива на републиканеца (направен пред Володимир Зеленски) Москва и Киев да „обявят победа“ и да сложат край на войната. Той заяви, че този призив не се отнася за Русия и че страната му се нуждае от победа „при условия, които всички знаят“.

С ТОВА ТЕМПО НА РУСКИТЕ ВОЙСКИ НА ПУТИН ЩЕ МУ ТРЯБВАТ 103 ГОДИНИ, ЗА ДА ЗАВЗЕМЕ ЦЯЛА УКРАЙНА

Ако темпът на руската офанзива се запази както досега, Русия ще може да завладее напълно четирите области, за които претендира - Луганската, Донецката, Херсонската и Запорожката, чак през юни 2030 г. А за да завземе цялата територия на Украйна ще са й необходими още 103 години. Безпощадната реалност за руската армия, смятана до преди известно време за втора в света, се базира на мета-анализ, който комбинира голям брой независими оценки (от западни разузнавания, украински и руски независими източници и сателитни данни), и е предоставен от The Economist.

"ЕТО КОГА ЩЕ ДОЙДЕ": НАСА ИЗЧИСЛИ КРАЯ НА ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА

Учени от Националната администрация по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА), съвместно с изследователи от японския университет "Тохо", използваха суперкомпютри, за да моделират колко дълго животът ще остане възможен на Земята. Макар "крайният срок" за всички организми да е в далечното бъдеще, експертите предупреждават, че човечеството може да изчезне много по-рано.

ПРЕД ЧИСЛАТА И ПУТИН НЕ МОЖЕ ДА СПОРИ: КИТАЙ ИЗМЕСТВА РУСИЯ ОТ ВЕКОВНА НЕЙНА СФЕРА - ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Китай вече с бърз темп отнема задния двор на Руската федерация. Чрез икономическа експанзия, Пекин отрязва Москва от Централна Азия, която векове наред е на първо място под руско влияние, обобщава автор на британското издание The Telegraph.

ИЛИ ПО-МАЛЪК РЪСТ НА ЗАПЛАТИТЕ, ИЛИ ЖАН ВИДЕНОВА ЗИМА: ИПИ ЗА БЮДЖЕТ 2026

Потенциалните проблеми, свързани с фискалната политика, причиниха политическата криза и неразбория. Има осъзнаване в част от управляващите и със сигурност в редиците на ГЕРБ ще е изключително трудно да направят Бюджет 2026 с приемливи параметри и с нисък дефицит. Това заяви пред БНР икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов. Още: Обратното броене за Бюджет 2026: Дацов каза има ли опасност за еврозоната, ако падне правителството

КЪДЕ БЯХА МИНИСТЪРЪТ И ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР В ПАЗАРДЖИК: ДЕМЕРДЖИЕВ ЗАЯВИ КОЙ ПАЗИ ДАНИЕЛ МИТОВ

Къде беше главният секретар на МВР Мирослав Рашков на изборите в Пазарджик? Не го видяхме на терен и не го видяхме да поема отговорност. Цялата система на МВР трябва да намери начин да противодейства на купуването и продаването на гласове в Пазарджик. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР. Още: "Пеевски може да купи България евтино": Иван Христанов за "планираната акция" след вота в Пазарджик (ВИДЕО)

ЗАЛОВИХА ШОФЬОРА-УБИЕЦ, ПОМЕЛ ПЕШЕХОДЕЦ В СОФИЯ (ВИДЕО)

45-годишна жена е задържана за тежката катастрофа, при която блъсна и помете възрастен човек на пешеходна пътека в София. Тя е заловена след бързи издирвателни действия на СДВР, предаде Нова телевизия. „Работя наблизо. Много шофьори карат бързо. Трябва сами да се пазим. Освен жертвата, има и пострадала жена. Може би са били семейство с мъжа”, сподели Владимир Младенов, свидетел на катастрофата. „Откакто се пусна този нов булевард, мястото се превърна в писта. Времето се развали и минават по-малко мотори. Иначе денонощно се развиват огромни скорости. Не е първият такъв случай. Трябва да има предпазни мерки, които да намаляват скоростта”, обясни друга гражданка.