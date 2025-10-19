Войната в Украйна:

Млад български талант и синът на бивш халф на ЦСКА сред най-добрите в света

19 октомври 2025, 19:25 часа 632 прочитания 0 коментара
Млад български талант и синът на бивш халф на ЦСКА сред най-добрите в света

Капитанът на юношеския национален отбор до 17 години Калоян Божков попадна в списъка на "Гардиън" за 60-те най-талантливи футболисти в света, набор 2008 г. Младият талант е част от академията на хърватския гранд Динамо Загреб. Той се присъедини към тима през този сезон, след като миналия стана шампион с Локомотива Загреб. Божков привлече вниманието на престижното издание с изявите си като дефанзфен полузащитник, но в информацията се сочи, че има сериозни заложби и в атака.

Калоян Божков и синът на Сергей Якирович попаднаха в списъка на "Гардиън"

В списъка на "Гардиън" за 60-те най-талантливи футболисти набор 2008 година попадна и съотборникът на Божков - Леон Якирович. Той е син на бившия халф на ЦСКА - Сергей Якирович. Леон е централен защитник и вече дори дебютира при мъжете на Динамо Загреб, когато баща му бе наставник на тима. В момента Якирович-старши е начело на английския Хъл Сити и смятан за един от най-добрите млади треньори в Европа. Якирович-младши пък вече е спряган за трансфер в голям европейски клуб, защото играе на няколко позиции, включително и в халфовата линия.

Калоян Божков

Последният българин, попаднал в полезрението на "Гардиън", бе халфът Никола Илиев. Той намери място в списъка през 2021 година, когато бе част от академията на италианския гранд Интер Милан. Той обаче не успя да реализира потенциала си зад граница и през 2023 година се завърна на родна земя. Илиев подписа с ЦСКА 1948, а след това се завърна в родния си Ботев Пловдив. Наскоро стана ясно, че той е отказал оферта на един от най-големите грандове в Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Младежки национален отбор Динамо Загреб
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес