Млад български талант и синът на бивш халф на ЦСКА сред най-добрите в света

Капитанът на юношеския национален отбор до 17 години Калоян Божков попадна в списъка на "Гардиън" за 60-те най-талантливи футболисти в света, набор 2008 г. Младият талант е част от академията на хърватския гранд Динамо Загреб. Той се присъедини към тима през този сезон, след като миналия стана шампион с Локомотива Загреб. Божков привлече вниманието на престижното издание с изявите си като дефанзфен полузащитник, но в информацията се сочи, че има сериозни заложби и в атака.

Калоян Божков и синът на Сергей Якирович попаднаха в списъка на "Гардиън"

В списъка на "Гардиън" за 60-те най-талантливи футболисти набор 2008 година попадна и съотборникът на Божков - Леон Якирович. Той е син на бившия халф на ЦСКА - Сергей Якирович. Леон е централен защитник и вече дори дебютира при мъжете на Динамо Загреб, когато баща му бе наставник на тима. В момента Якирович-старши е начело на английския Хъл Сити и смятан за един от най-добрите млади треньори в Европа. Якирович-младши пък вече е спряган за трансфер в голям европейски клуб, защото играе на няколко позиции, включително и в халфовата линия.

Последният българин, попаднал в полезрението на "Гардиън", бе халфът Никола Илиев. Той намери място в списъка през 2021 година, когато бе част от академията на италианския гранд Интер Милан. Той обаче не успя да реализира потенциала си зад граница и през 2023 година се завърна на родна земя. Илиев подписа с ЦСКА 1948, а след това се завърна в родния си Ботев Пловдив. Наскоро стана ясно, че той е отказал оферта на един от най-големите грандове в Европа.