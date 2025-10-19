"Скандалният" Вуцов вбеси футболистите на Черно море с демонстрация след победата на Левски

Стражът на Левски Светослав Вуцов бе замесен в напрегната ситуация след края на срещата с Черно море. "Сините" победиха с 3:1 в мач от 12-ия кръг на Първа лига. "Моряците" поведоха в резултата чрез гол на Сидни. Две попадения на Мустафа Сангаре осигуриха обрата за гостите, а Борислав Рупанов сложи точка на спора. Това е първа победа за Левски на "Тича" от три години насам.

Вуцов имаше закачка с феновете на "Тича"

Вратарят на "сините" на няколко пъти трябваше да се намесва решително, за да опази мрежата си от още попадения. След последния съдийски сигнал той изтича до центъра на терена, за да се поздрави със съотборниците си за победата. След това Вуцов се обърна към феновете на Черно море, с които през целия мач имаше закачка, и се поклони демонстративно. Този негов жест не се хареса на играчите в "зелено-бяло", които му се нахвърлиха в гръб и го изблъскаха напред. Съдията и хора от щаба на Левски бързо се намесиха, за да предотвратят по-сериозно напрежение.

Както е извесно, през последните дни името на Светослав Вуцов обра заглавията в медиите, след като той реши временно да се оттегли от националния отбор на България. Като основни аргументи за решението си той изказа, че присъствието му предизвиква напрежение в щаба, а и непремерени реплики го карат да се чувства нежелан. Малко след това новият селекционер Александър Димитров излезе с лична позиция, в която разкри, че Вуцов е нарушавал вътрешния правилник на тима и се е държал неуважително към щаба. Бащата на Светльо - Вили Вуцов не остана безучастен по казуса и направи някои шокиращи разкрития за сина си.