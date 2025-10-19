Войната в Украйна:

Тръмп нарeчe колумбийския президент "нарколидер"

19 октомври 2025, 19:17 часа 510 прочитания 0 коментара
Тръмп нарeчe колумбийския президент "нарколидер"

Американският президент Доналд Тръмп нарече колумбийския президент Густаво Петро "незаконен нарколидер“ и също така съобщи, че Съединените щати ще прекратят големи плащания и субсидии за южноамериканската страна, предаде Ройтерс.  "Целта на това производство на наркотици е продажбата на огромни количества в Съединените щати и сеене на смърт, разруха и хаос“, каза той в своя публикация в социалната платформа Truth Social.

Преди Тръмп да използва силните думи, Петро обяви пред камера следното - САЩ искат петрола на Венецуела и Гвиана и затова стрелят с ракети по рибарски съдове:

Влошени отношения

Отношенията между Богота и Вашингтон се влошиха, откакто Тръмп се завърна в Белия дом. Миналия месец Съединените щати отнеха визата на Петро, ​​след като той се присъедини към пропалестинска демонстрация в Ню Йорк и призова американските войници да не се подчиняват на заповедите на Тръмп.

Като при нас: Колумбийският парламент не даде зелена светлина за референдум

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Миналата година Петро обеща да „укроти“ регионите за отглеждане на кока в Колумбия с мащабна социална и военна намеса, но стратегията донесе малък успех.

През септември Тръмп посочи страни като Афганистан, Боливия, Бирма, Колумбия и Венецуела сред тези, за които Съединените щати смятат, че очевидно през последната година са се провалили в спазването на споразуменията за борба с наркотиците.

Той обвини политическото ръководство на Колумбия, че не изпълнява задълженията си и че покровителства наркопроизводството.

Още: Под предлог наркотрафик: САЩ мислят да свалят Мадуро с военна сила

"Петро е незаконен нарколидер, който силно насърчава масовото производство на наркотици“, каза Тръмп и добави, че плащанията и субсидиите на САЩ за Колумбия са кражба на парите на американския данъкоплатец.

"От днес тези плащания или друга форма на плащане на субсидии вече няма да се извършват“, написа той с главни букви.

Засега няма коментар от колумбийска страна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Колумбия Наркотрафик Густаво Петро
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес