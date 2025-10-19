Веласкес показа класа: Заслугата е само на футболистите, но който си вирне носа, е обречен на неуспех!

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след успеха на "сините" над Черно море в двубой от 12-ия кръг на Първа лига.

"Да, определено мач, в който се подобрихме в хода на мача. Първата част не седяхме добре на терена. Трябваше да се адаптираме. В крайна сметка ние сме отбор, който опитва да доминира през целия мач, притежавайки топката. С тази бърза смяна на темпото трудно усвоявахме празните пространства. Въпреки това можехме да се оттеглим с добър резултат на почивката, тъй като имахме две много добри положения. Лично на мен обаче първата част не ми хареса", започна Веласкес след победата на Левски над Черно море.

"Второто полувреме се приспособихме по-добро към обстоятелствата. Тотално превъзхождахме и с топка, и в защита. Сменихме начина на игра. По-добре усвоихме фланговете. Там трябваше да създаваме числено преимущество. Разбира се, усилихме и мощта в атака. С двама нападатели ангажирахме повече техните двама централни защитници и това създаваше шанс за атака от втора линия. С Майкон и Ради създавахме числено преимущество по крилата. Момчетата изиграха мача по невероятен начин. По същия начин и публиката, която ни подкрепяше по невероятен начин за пореден път. Всички заедно обърнахме мача", смята той.

"Ключовете беше това, което направиха играчите. А не моята смяна на Рупанов с Алдаир. Те са героите днес. Изключително горд съм да имам тези играчи. Те изпълняват по невероятен начин моите изисквания. Това е нещо чудесно за мен и щаба ми. Не, ние не играем срещу Лудогорец, а срещу всички отбори. Нашият път е да сме фокусирани ден за ден и мач за мач, без да се оглеждаме в другите. Здраво стъпили на земята и скромни. Който си вирне носа, е обречен на неуспех Трябва да имаме ясното съзнание, че нещата се постигат с много работа", отбеляза испанецът.