Естонският премиер към САЩ: Няма да мълча за руската заплаха, умиротворяването на диктатори убива свободата

"Путин е диктатор, който убива жени и деца. И ще продължава да го прави, докато не бъде принуден да промени курса си“, заяви естонският министър-председател Кристен Михал в интервю за местното издание Delfi. В същото време той отрече да е получавал преки искания от САЩ да смекчи реториката си срещу Русия. „Умиротворяването на диктатори води само до унижение, а в крайна сметка свободата така или иначе ще бъде загубена", категоричен е премиерът на Естония.

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Поводът за изказването му - информация на агенция Reuters, че през последните седмици Пентагонът е призовал няколко съюзници от НАТО, сред които Прибалтийските републики Литва, Латвия и Естония, да смекчат публичните си предупреждения относно заплахата от Русия. Информацията е на четирима неназовани източници, запознати с въпроса. Длъжностни лица от Пентагона са изтъкнали, че някои европейски изявления подкопават сигурността на Европа, казват те. Един от тях добавя, че началникът на политическото направление в Пентагона Елбридж Колби наскоро е посъветвал балтийски държавен служител да не „дразни“ руснаците.

Според Михал обаче не трябва да се мълчи пред лицето на руската агресия, засягаща и Украйна, и Европа.

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Пълномащабната война на Русия срещу Украйна е вече в петата си година, а Москва разгърна кампания от подпалвания и саботажи из цяла Европа, за които може да се отрече отговорност. Докато Вашингтон предлага на Москва облекчаване на санкциите и натиска Киев да спре ударите срещу руския енергиен сектор, сдържаността, към която се стреми, явно се отнася към онези, които Русия заплашва – първо Украйна, а сега и Източния фланг на НАТО.

🇪🇪 ✊ Estonian Prime Minister refuses to tone down his rhetoric toward Russians: “I’m not going to hold back” “Putin is a dictator who kills women and children. And he will continue to do so until he is forced to change course,” Estonian Prime Minister Kristen Michal said. Speaking to Delfi, he said he had received no direct requests from the US to soften his rhetoric. The politician added: “Appeasing dictators only leads to humiliation, and freedom will ultimately be lost anyway.” — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Путин е "плъх в ъгъла"

В края на септември Естония заяви, че Русия е наредила палежа в Milrem Robotics – компания от Талин, доставяща наземни роботи на Украйна, а естонският премиер Кристен Михал сравни Путин с „плъх в ъгъла“. Михал заяви, че диктаторът засилва дейността си в Европа, за да подкопае подкрепата на Запада за Киев, и че най-сигурният възпиращ фактор е „да се подкрепи Украйна“.

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В материал на Reuters се посочва, че точно тези думи за "плъх в ъгъла" са били цитирани от Колби, когато той искал европейците да смекчат реториката.

На друга среща представители на Пентагона помолили естонската делегация да поддържа „умерена“ комуникация, споделя пред агенцията човек, запознат с хода на срещата. Друг европейски представител пък описва непубличното послание на Пентагона по следния начин: „Ние ви помагаме. Американците са там… Просто не бъдете шумни. Не вдигайте шум".

Пентагонът е отказал да коментира „частни разговори между съюзници“, а министерствата на отбраната на балтийските държави също не са отговорили.

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