Дългогодишният главен външнополитически помощник на Владимир Путин - Юрий Ушаков е възмутен, че украинците "за пореден път" не се съобразиха с искането на Доналд Тръмп да прекратят атаките срещу руските петролни рафинерии. "Те не се подчиняват и, бих казал, дори игнорират тези искания", каза съветникът на Путин, след като Украйна след доста дълга пауза днес отново удари рафинериите на агресора - в случая в Новокуйбишевск.
"Тръмп беше настоятелен по този въпрос и продължава да бъде настоятелен. Но те не слушат", оплака се Ушаков в интервю за придворния кремълски журналист Павел Зарубин.
"Вероятно са смели, защото Европа все още ги подкрепя. Едва ли биха се осмелили да направят това сами", заяви Ушаков.
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🤡 They disobeyed and, I would even say, ignore these requests [Trump’s not to hit the oil refineries, ed. note], — Putin’s aide Ushakov is outraged by the renewed strike campaign of the Ukrainian Defense Forces against Russian oil refineries. https://t.co/6ZdRi7sQDC— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 30, 2026