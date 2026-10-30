Ударени кораби край България:

Ушаков: Украинците продължават да игнорират Тръмп!

30 октомври 2026, 15:44 часа 865 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Ушаков: Украинците продължават да игнорират Тръмп!

Дългогодишният главен външнополитически помощник на Владимир Путин - Юрий Ушаков е възмутен, че украинците "за пореден път" не се съобразиха с искането на Доналд Тръмп да прекратят атаките срещу руските петролни рафинерии. "Те не се подчиняват и, бих казал, дори игнорират тези искания", каза съветникът на Путин, след като Украйна след доста дълга пауза днес отново удари рафинериите на агресора - в случая в Новокуйбишевск.

"Тръмп беше настоятелен по този въпрос и продължава да бъде настоятелен. Но те не слушат", оплака се Ушаков в интервю за придворния кремълски журналист Павел Зарубин.

"Вероятно са смели, защото Европа все още ги подкрепя. Едва ли биха се осмелили да направят това сами", заяви Ушаков.

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Доналд Тръмп Юрий Ушаков война Украйна руски петрол руски рафинерии
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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