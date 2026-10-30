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Русия отново атакува гарата в Днипро (ВИДЕО)

30 октомври 2026, 19:55 часа 934 прочитания 0 коментара
Снимка: Олександър Ганжа/Телеграм
Русия отново атакува гарата в Днипро (ВИДЕО)

Русия нанесe нови удари по жп гарата в Днипро, един човек е ранен „Врагът отново нанесе удари по жп гарата в Днипро. Там избухна пожар. Една жена е ранена. Медиците я транспортират в болница“, написа в Telegram канала си ръководителят на Днепропетровската областна администрация Александър Ганжа.

За новата атака съобщи и „Укрзалізниця“. „Врагът продължи целенасочено да обстрелва железопътната гара в Днипро. Нанесени са няколко нови удара. Евакуацията беше обявена предварително“, съобщиха в Telegram канала на компанията.

Оттам добавиха, че в подземните помещения на гарата в Днипро са обособени зони за продължително пребиваване, и призоваха хората да останат в укритията до края на въздушната тревога. „Както и снощи, въпреки закъсненията, свързани с безопасността, ще работим, за да изпратим всички влакове, независимо от всичко“, подчерта „Укрзализницa“.

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По-рано бе съобщено, че 14 души са загинали, а още 14 са пострадали в резултат на руския удар на 29 октомври срещу железопътната гара в Днипро.

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Гара руска атака война Украйна Днипро
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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