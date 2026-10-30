Русия отново атакува гарата в Днипро (ВИДЕО)

Русия нанесe нови удари по жп гарата в Днипро, един човек е ранен „Врагът отново нанесе удари по жп гарата в Днипро. Там избухна пожар. Една жена е ранена. Медиците я транспортират в болница“, написа в Telegram канала си ръководителят на Днепропетровската областна администрация Александър Ганжа.
Russian forces struck the railway station in Dnipro several times, according to Ukrzaliznytsia. An evacuation had been announced in advance, and preliminary information indicates no passengers or railway workers were injured because they were in shelters. #Ukraine https://t.co/L5GFRjlbSN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026
За новата атака съобщи и „Укрзалізниця“. „Врагът продължи целенасочено да обстрелва железопътната гара в Днипро. Нанесени са няколко нови удара. Евакуацията беше обявена предварително“, съобщиха в Telegram канала на компанията.
Оттам добавиха, че в подземните помещения на гарата в Днипро са обособени зони за продължително пребиваване, и призоваха хората да останат в укритията до края на въздушната тревога. „Както и снощи, въпреки закъсненията, свързани с безопасността, ще работим, за да изпратим всички влакове, независимо от всичко“, подчерта „Укрзализницa“.
Russian forces struck the railway station in Dnipro several times, according to Ukrzaliznytsia. An evacuation had been announced in advance, and preliminary information indicates no passengers or railway workers were injured because they were in shelters. #Ukraine https://t.co/L5GFRjlbSN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026
По-рано бе съобщено, че 14 души са загинали, а още 14 са пострадали в резултат на руския удар на 29 октомври срещу железопътната гара в Днипро.