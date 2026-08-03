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Жегата парализира страната: В цяла Нидерландия влиза в сила Националният план за горещи дни

03 август 2026, 12:11 часа 392 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жегата парализира страната: В цяла Нидерландия влиза в сила Националният план за горещи дни

От днес в цяла Нидерландия влезе в сила Националният план за горещи дни. Планът е разработен от Държавния институт за обществено здраве и околна среда и още вчера, 2 август, бе задействан в югоизточната част, където се очакват максимални температури около 30 градуса. Днес и утре температурите ще бъдат между 28 и 36 градуса, през нощта също ще остане топло, с температури около 20 градуса.  

Кралският нидерландски метеорологичен институт обяви жълт код заради жегата. Очаква се индексът да се повиши през следващите дни до ниво 7-8. С помощта на този показател хората могат да преценят колко изтощителна е жегата за тях и дали трябва да променят своите дейности. Колко висока е "топлинната сила" зависи от комбинацията от температура, влажност, вятър и слънчева радиация. Най-високото ниво е 10 и през юни то беше достигнато в Айндховен и Маастрихт. 

Жегата може да бъде особено неприятна за възрастните хора и хората със здравословни проблеми. Държавният институт за обществено здраве съветва да се пият достатъчно течности, жилището да се поддържа прохладно, тялото да не прегрява и да се извършват дейности преди 12:00 ч. или след 18:00 ч. От сряда времето изглежда ще започне да се охлажда, прогнозира Метеорологичният институт. 

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Предишни мерки

Националният план за горещи дни влиза в сила, когато прогнозите са за 27 градуса или повече в продължение на четири последователни дни. Той вече е бил в сила няколко пъти тази година.  

Миналата седмица планът беше обявен и за определени провинции: Лимбург, Северен Брабант, Гелдерланд и Оверайсел. В сряда температурите в югоизточната част на страната достигнаха на места до 35 градуса.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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