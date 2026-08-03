България, Великобритания и Украйна с обещание към Иран: Какво съобщи Иранската държавна телевизия

В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, като три държави са казали, че "няма да станат част от войната" срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия ИРИБ, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багаи от снощи. Тези три държави сами са осъществили дипломатически контакти с Иран, за да заявят неучастието си във войната, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА, позовавайки се на думите на Багаи.

Багаи посочи, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от всяка възможна следваща агресия или ескалация на военните действия.

“Всяка държава, която сътрудничи в агресията срещу Иран или предоставя военни бази, съоръжения или логистична подкрепа за агресия, ще се нареди сред тези, които са отговорни за агресията, и ще понесе последствията за своите действия", заяви Багаи, цитиран от ИРНА.

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По думите му иранската позиция е основана на правото на самоотбрана и на принципите на международното право, според което държавите са отговорни за защитата на своите национални интереси и сигурност.

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова разговаря миналата седмица по телефона с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България тя подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха тогава от пресцентъра на Министерството на външните работи.

В Безмер се страхуват наистина. И е крайна наглост да се омаловажават притесненията им