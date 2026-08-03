Луксозни ядки, девет вида кафе и 1400 кутии бонбони за депутатите: Парламентът обяви обществена поръчка за над 100 хиляди евро

Народното събрание е обявило обществена поръчка за доставчик на напитки и пакетирани храни за служебните офиси на депутатите, видя Actualno.com в портала за възлагания от парламентарната администрация. До края на 2028 г. са предвидени малко над 103 000 евро с ДДС.

От обявения списък с артикулисе вижда богато разнообразие от топли напитки. За народните представители са предвидени девет вида кафе - кафе на зърна от 100% "Арабика" или смес с "Робуста", два вида кафе на капсули, безкофеиново кафе, както и няколко разновидности на разтворимо и инстантно кафе. Избраният изпълнител ще трябва да осигури и до 10 кафемашини, които парламентът ще използва безвъзмездно. При повреда всяка машина трябва да бъде заменена в срок до 24 часа.

Менюто включва още четири вида сок - портокал, ябълка, кайсия и касис. Сред безалкохолните напитки са заложени още минимум 4000 бутилки газирани напитки. В таблицата са записани и четири вида чай - черен, зелен, билков и плодов, както и капучино, мед, захар, прясно мляко. За двугодишния период са заложени доставки на 39 000 пакетчета бяла захар и 62 000 пакетчета кафява захар. Изискването към прясното мляко е то да бъде с масленост между 3 и 3,6% и без растителни мазнини, видя още Actualno.com.

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В обществената поръчка са включени и сладки и солени продукти. Предвижда се доставката на най-малко 1400 кутии шоколадови бонбони, както и ядки от три луксозни вида - бадеми, лешници и кашу. Възложителят изисква и доставката на общо 22 килограма лимони, вероятно за чайове и напитки.

При предходната аналогична процедура, проведена в края на 2023 г., договорът е бил на стойност близо 82 000 евро без ДДС., т.е. увеличението е с около 4000 евро за три години.

Кандидатите за обществената поръчка могат да подават оферти до 4 септември.

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