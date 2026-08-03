ДНК на мамути разкрива изненадващ навик на примитивните хора, който шокира учените

Проучване на международен екип от учени разкри неочаквана закономерност: хората от ледниковата епоха вероятно са предпочитали да ловуват женски мамути. Изследователите обаче все още не могат да обяснят окончателно причините за този избор. Това съобщи изданието Earth.com.

Защо древните хора са ловували предимно женски мамути?

Като част от изследването, изследователите анализирали ДНК-то на 521 вълнести мамута, определяйки половете на животните, използвайки генетичен материал, извлечен от зъби, бивни и кости. Този анализ е първият, проведен върху 448 проби.

Резултатите разкриват ясно разграничение между изолирани находки и големи костни струпвания, които археолозите свързват с ловуването от страна на хората. Докато мъжките преобладават сред изолираните останки, женските съставляват мнозинството в обектите с големи костни струпвания.

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Според изследователите, този модел може да се проследи на различни археологически обекти в Европа и Азия, които са на възраст приблизително 20 000 до 30 000 години.

Причината за избора на женски все още не може да бъде обяснена. Авторите на изследването предполагат, че ловците може би са избирали умишлено женски или по-често са се натъквали на стада от тях. Едно възможно обяснение е, че женските, подобно на съвременните слонове, са се движели в стабилни семейни групи по сезонни маршрути, което е направило местоположенията им по-лесни за предвиждане от хората.

Друга теория е свързана с размера на животните: женските са били по-малки от възрастните мъжки. Както отбелязват изследователите обаче, тази хипотеза не обяснява всички доказателства, тъй като стада, включващи женски и малки, биха могли да бъдат още по-опасни за ловците поради колективната им защита.

Ето защо учените признават, че няма окончателен отговор на въпроса защо хората от ледниковата епоха са предпочитали женски мамути.

При много разкопки археолозите са открили преки доказателства за лов. Открити са кости на мамути, съдържащи фрагменти от каменни върхове на копия, множество следи от дисекция и рязане, както и следи от обработка на трупа.

Изследователите отбелязват, че това показва активен лов или клане на плячката от хора, въпреки че не обяснява окончателно защо сред откритите останки преобладават останките на женски мамути.

Още интересни разкрития за мамутите

Последната група мамути, които са живели на остров Врангел северно от Чукотка и са изчезнали преди приблизително 4000 години, са страдали от генетични заболявания, според нов научен доклад, публикуван в списание Cell.

В продължение на милиони години мамутите са бродили непрекъснато из Европа, Азия и Северна Америка. Преди около 15 000 години тези гигантски животни са започнали да изчезват от обширния си ареал, докато популацията им не се ограничава до няколко острова в Северния ледовит океан.

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В крайна сметка и те изчезнали от тези убежища, с едно изключение: последната популация на мамути е живяла на остров Врангел, разположен на приблизително 140 км северно от северното крайбрежие на днешна Чукотка. Когато последният мамут умрял на остров Врангел преди 4000 години, видът изчезнал завинаги от лицето на земята. По това време Великата пирамида в Гиза вече била в Египет от половин хилядолетие, а Китай вече бил започнал да се очертава като самостоятелна цивилизация.

В продължение на две десетилетия Лав Дален, генетик в Стокхолмския университет, и колегите му извличат ДНК фрагменти от фосили на остров Врангел. През последните години те са сглобили цели геноми на мамути.

Учените са стигнали до заключението, че популацията на мамути на острова е поставила началото на своето съществуване преди приблизително 10 000 години от малко стадо от по-малко от 10 животни. Колонията е просъществувала 6000 години, но мамутите са страдали от множество генетични заболявания.

В края на ледниковия период топящ се ледник залял северния край на Сибир. „Имало е едно малко стадо мамути, които случайно се озовали на остров Врангел, когато той бил откъснат от континента“, казва д-р Дален, цитиран от изданието.

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