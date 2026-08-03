Спасение на всеки две седмици: Латвия разширява помощта за ранени украински военни

Латвия ще приема за лечение ранени в сражения с руските сили украински военни вече два пъти в месеца, считано от този месец август. Това съобщи в изявление болница в столицата на балтийската република - Рига, цитирана от Укринформ. Освен планираните досега полети е предвиден и самолет, който ще извозва пациенти, преминали медицински преглед в Източната университетска болница в Рига, до рехабилитационни центрове в страната за по-нататъшно лечение.

Представителката на лечебното заведение Илга Намниече обяви, че решението да се разшири програмата за прием на ранени украински военнослужещи е основано на богатия опит, придобит от латвийските медици досега във войната в Украйна, започната от Русия преди четири години и половина.

Болницата съобщи, че само за изминалия месец юли са приети 32 тежко ранени украински военнослужещи. Това е бил 41-вият прием от началото на войната.

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Общият брой на пациентите от фронта в Украйна, на които е било осигурено лечение в Източната университетска болница на Рига, е 985, уточнява Укринформ.

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