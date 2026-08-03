Промяна на войната: Обещания от САЩ за Украйна. Ядреното оръжие в Европа – идват промени (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Президентът (Доналд Тръмп) го каза ясно - Съединените щати могат да играят роля за края на тази война. Отделихме много време през първата година (на мандата на Тръмп)". Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио в интервю за Fox News. Той изрично каза, че динамиката на войната се е променила "много малко" през последните няколко месеца, като украинците вече прехвърлили войната на главата на обикновените руснаци с далекобойните си удари. "Искаме да проучим дали тази (нова) динамика по някакъв начин е отворила вратата за някакво договорно споразумение. Ще видите усилия през следващите седмици, за да рестартираме разговорите между двете страни", уточни Рубио, като пак повтори, че и Москва, и Киев имали някои твърди червени линии и това е най-голямата трудност.

Цялото говорене на Рубио обаче дойде след конкретен въпрос: Има ли нещо в този момент, което САЩ реалистично могат да направят, за да предизвикат разговори и да сложат край на войната? Всеки може да направи преценка какво значат думите на Рубио:

US Secretary of State Marco Rubio said Ukraine's ability to strike deep inside Russia has altered the conflict's dynamics in recent months. He said Washington is prepared to assess whether this shift has opened a path toward a negotiated settlement. #Ukraine pic.twitter.com/eE8gzZ8G2J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 2, 2026

Украинските далекобойни дронове: Нова динамика

Казаното от Рубио за новата динамика във войната благодарение на подобрените и подобряващите се възможности на Украйна да нанася успешни далекобойни удари се потвърждава постоянно. Няколко пресни примера – ОЩЕ: Украйна подпали университет в Белгород. Причината - разработва дронове (ВИДЕО)

Тази сутрин украинските далекобойни дронове стигнаха до складова база на Wildberries във Владимирска област. Поразена е база, разположена на 175 000 квадратни метра. Според анализ на украинската мониторингова група CyberBoroshno, след старта на систематичните украински далекобойни удари, в 24 ключови склада на Wildberries 53,8% от общата площ е изгоряла, 25,7% е била засегната и само 20,5% са останали невредими:

❗️ A Wildberries warehouse in Russia’s Vladimir region is under drone attack



UAVs are targeting a logistics center near the village of Khryastovo in the Sobinsky district. pic.twitter.com/E2DBnzGTSm — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

🎉 The moment an FP-1 strike drone hit a Wildberries warehouse in Russia’s Vladimir region



This is one of Wildberries’ largest regional logistics hubs. The complex covers approximately 175,000 square meters and has a planned capacity of around 122 million items. https://t.co/tHKLKuhGGT pic.twitter.com/9EBEohFtgq — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Освен това – пак е имало атака срещу рафинерията в Омск, една от десетте стратегически руски рафинерии и най-голямото предприятие за преработка на суров петрол в Руската федерация, което не представлява комплекс от отделни преработвателни заводи. Капацитетът му на преработка е около 22 млн. тона суров петрол годишно. Атаката стана точно в деня на празника на Омск – засега в официалния си канал в Телеграм кметът Сергей Шелест не е коментирал случилото се:

⚡️ The Omsk oil refinery is under attack again!



Ukraine has disrupted Omsk City Day celebrations: festive events were cancelled due to a UAV attack.



The distance from the Ukrainian border to Omsk is approximately 2,500 kilometres. pic.twitter.com/CKm2v9OXER — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026

Пример и как украински дронове размазват пореден руски конвой с цистерни с горива за руската армия. Кадрите са на фона на статистиката на руското военно министерство за цялото предишно денонощие – през него са били свалени 1158 далекобойни украински безпилотни апарата, поне това твърди министерството:

Ukraine's Unmanned Systems Forces released footage showing a strike on a Russian convoy of fuel tankers in occupied Ukrainian territory. Fuel transport remains a key element of Russian military logistics, making such convoys an important operational target. #Ukraine pic.twitter.com/rWQ4Gnzs29 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 2, 2026

“Where the f*ck is the air defence?” Russians panic as they film one of the largest attacks on Russia’s rear



Russian air defences set a new record today, allegedly shooting down 1,158 drones in 24 hours, according to the Russian Defence Ministry. pic.twitter.com/5pW4yBm70k — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026

И още – нивото на водата в Белгородски язовир продължава да пада, след като срещу съоръжението имаше атака с дронове и удар на 19 юли. Урбанистът Владимир Титов твърди, че спадът на водата е рекорден – в някои части на язовира водата е дълбока само 10-40 сантиметра. След удара имаше редица изпускания на вода:

Разбира се, Русия не стои със скръстени ръце – украинският президент Володимир Зеленски публикува данни с какво Руската федерация е обстрелвала Украйна през изминалата седмица. Най-стряскащите числа – около 1900 далекобойни дрона и около 1600 авиобомби, както и 144 ракети. Само през изминалата нощ в Запорожие са ранени 21 цивилни и 1 човек е загинал след поредния руски въздушен обстрел, по данни на военновременния ръководител на областта Иван Федоров. Загинала е 71-годишна жена, каза той в официалния си канал в Телеграм. Руското военно министерство съобщава в официалния си канал в Телеграм, че руски дронове са поразили три кораба в Черно море, руската версия е, че превозвали военни товари за Украйна. В пристанище Николаев бил ударен още един кораб – дори Z-блогъри като Владимир Романов вече посочиха, че корабите там са блокирани от пролетта на 2022 година. Съответно, как така карат каквито и да е товари, пита Романов:

Украинската медия "Милитарний" предупреди, че Русия използва дронове, които като дизайн много наподобяват украинските далекобойни дронове FP-1 и FP-2. Съответно, украинското издание прави връзка с инцидента от 8 юни, 2026 година в Молдова и че там може да е извършена руска провокация, като са използвани уж украински дронове. Точно така изглежда модерната хибридна война, предупреждава украинският експерт в областта на радио и електронните комуникации Серхий Бескрестнов (Светкавицата-Flash).

Ядреното възпиране

Междувременно изданието Frontline Monitor публикува очерк от различни материали (например на ДПА) как НАТО вече води разговори как да се подсили Източния фланг. Един от вариантите – постоянно на склад на ключови места да има американско ядрено оръжие, но това не било още възприето окончателно. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не изключи промени що се отнася до ядреното оръжие на САЩ в Европа. Финландия досега направи най-конкретна правна промяна в това отношение – там вече е одобрено премахването на общата забрана за внос, превоз, предоставяне и държане на ядрени взривни устройства. Законовите текстове влязоха в сила на 1 юли. В Литва вече върви процедура за промяна на конституцията и да се премахне забраната на литовска територия да има оръжия за масово унищожение – процедурата още е в правната комисия на Сейма (литовския парламент) и най-рано наесен ще има движение. Други варианти - самолети с двойно предназначение, сертифицирани екипажи, въздушно дозареждане, разузнаване, охрана, учения, командни звена и инфраструктура за приемане на сили. Заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Залевски потвърди разговори за ролята на страната в ядреното възпиране, но посочи, че не се водят преговори за складиране на американски ядрени оръжия в Полша, а как тя да е полезна при други варианти – ОЩЕ: Окончателно: Финландия прие закон да има ядрени оръжия на своя територия

Сегашната система за ядрено възпиране на Стария континент се основава на американски ядрени оръжия, разгърнати предварително в Европа, които остават под пълен контрол на САЩ. Част от съюзниците предоставят самолети с двойно предназначение и обучени екипажи, а други участват с планиране, учения и конвенционална подкрепа. По оценки, цитирани от ДПА, в пет държави на континента се съхраняват около 100 американски бомби B61-12 в рамките на шест авиобази. B61-12 са авиобомби, проектирани за регионални мисии, за разлика от стратегическите системи с междуконтинентален обсег. НАТО и Вашингтон не казват официално точното число и пълния списък на местата.

От своя страна, полковник Александър Илюкевич, който командва Силите за специални операции на Беларус, официално каза, че в Гомелска област, на 40 километра с границата с Украйна, се формира нова беларуска десантно-щурмова бригада – 37 бригада. До края на годината се планира окомплектоването на втори батальон, както и на поддържащи части — артилерия, противовъздушна отбрана (ПВО) и разузнавателни подразделения, посочи Илюкевич, цитиран от беларуската телевизия ВоенТВ. Това уж било за подсилване на беларуската отбрана – но не е тайна, че Русия използва беларуска територия за атаки с далекобойни дронове срещу Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 83 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 2 август е имало 207 бойни сблъсъка спрямо 234 на 1 август. Руснаците са хвърлили 296 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 2 по- малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3336 изстреляни снаряда, като тук разликата е с точно 7 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 573 FPV дрона, което е с около 500 по-малко спрямо рекорда от предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещото – 30 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа съгласно официалната украинска информация. Още 20 руски пехотни атаки са организирани в направлението от Торецк към Константиновка, но само 1 е имало откъм Часов Яр (Краматорското направление). В Константиновка цари хаос, там всичко е сива зона, "в която никой не разбира кое къде тича и кое къде лети", "започва по-проблемен етап от отбраната на Донецка област", твърди украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". 15 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. 17 са били руските пехотни атаки в Славянското направление, 10 – в съседното от север Лиманско направление, 9 – в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него.

Според украинския проект Deep State, през юли Русия е успяла да превземе около 88 квадратни километра украинска земя – мизерно постижение. Най-добре, ако може да се говори за такова нещо, руснаците са се представили в Константиновка, северно от Покровск и западно от Мирноград, в района на предградието Родинско и в Славянското направление. "Показателите за тази година са донякъде успокояващи, защото напредването на противника е намаляло няколко пъти и в някои посоки е практически нулево, което показва промяна в условията и правилата на войната. Не победа, а констатация на факта, че някак си обърнахме хода на тази война към по-добро, в сравнение с това, което беше преди 1-1,5 години", коментира и "Офицер" в Телеграм. Той обаче предупреждава, че руснаците намират решения да заглушават донякъде Starlink, макар че те не са всеобхватни и не действат на 100% – ОЩЕ: Подчинение на Донбас с превземане на Славянск и Краматорск: Докъде стигна армията на Путин

Deep State says Russia took more ground in July than Ukraine liberated, about 88 square kilometers when you factor in delayed Ukrainian wins from May-June. Worst spots are near Rodynske, Kostiantynivka and toward Sloviansk-Kramatorsk. pic.twitter.com/wTBOQCOQ5a — WarTranslated (@wartranslated) August 2, 2026

На фона на съобщенията за минимално количество руски пехотни атаки в Купянското направление през последните дни, включително денонощия без нито една атака, доста смело звучи твърдение на Z-канала "Два майора", че руската армия установила контрол в центъра на град Купянск. Геолокализирани видеокадри за такова нещо няма. И, както казва каналът, постоянно имало украински контраатаки.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, коментира Олександриевското направление в нов свой анализ. Това направление се намира южно от Покровск и северно от Гуляйполе. Там все още руснаците се бранят при Новоолександровка и Новопавловка, по думите му. Машовец е убеден, че части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в обозримо бъдеще могат да стигнат на около 7-8 километра от Времеевка и Велика Новоселка, които са логистични хъбове за снабдяване на руската армия при Гуляйполе. "Предналите украински части вече са освободили Воскресенка и са напреднали южно от нея, както и са освободили Мирно, и всъщност са се приближили до Комар (селото е непосредствено северно от Велика Новоселка)", казва украинският експерт. По думите му, няма нужда Велика Новоселка да бъде превзета – 7-8 километра разстояние е достатъчно за много ефективен обстрел, който да съсипе Велика Новоселка. По-малко маршрути за снабдяване на източните руски части (Восток) значат по-ниско ниво на бойна готовност и значително забавяне на руските намерения все някога да бъде атакуван град Орехов, в западната част на Запорожка област, уточнява той.

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